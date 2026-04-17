Bhooth Bangla Box Office Collection Day 1: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने पहले दिन मचाया गदर, कलेक्शन देख छूटे 'धुरंधर 2' के पसीने

Bhooth Bangla Box Office Collection: प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी वाली फिल्म 'भूत भंगला' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. आइए जानते हैं पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का क्या हाल रहा.

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 1: हॉरर-कॉमेडी फिल्मों के लिए जानें-जाने वाले बॉलीवुड मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनीं अक्षय कुमार (Akshay Kumar) स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) ने 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. वहीं अब फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ चुके हैं, तो चलिए जानते हैं, पिछले काफी समय से अक्षय कुमार की जिस फिल्म को लेकर इतना बज बना हुआ था आखिर वो रिलीज के दिन बॉक्स ऑफिस (Bhooth Bangla Box Office Collection Day 1) पर अपना जलवा दिखाने में कामयाब हुई या नहीं...

बता दें कि, अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, तब्बू और परेश रावल समेत कई दिग्गज कलाकारों से सजी फिल्म 'भूत बंगला' का रिलीज से ठीक एक दिन पहले यानी 16 अप्रैल 2026, गुरुवार को पेड प्रीव्यू रखा गया था, जिसमें इसे लोगों का अच्छा रिव्यू मिला. वहीं अब जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, तो इसके पहले दिन के कमाई के आंकड़े भी आ चुके हैं.

ओपनिंग डे पर कितना रहा 'भूत बंगला' का कलेक्शन?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार (Akshay Kumar Movie) स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) ने पेड प्रीव्यू पर 3.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं इसने ओपनिंग डे पर 12.25 करोड़ रुपए की शानदार कमाई के साथ अपना खाता खोला है. बता दें कि, पिछले 29 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' की सूनामी आई हुई है. ऐसे में 'भूत बंगला' का 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन अपने आप में ही काबिले तारीफ है.

Bhooth Bangla का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

'भूत बंगला' की अब तक के कलेक्शन के मुताबिक, मूवी ने पेड प्रीव्यू को मिलाकर पहले दिन 15.75 करोड़ रुपए का शानदार कारोबार किया है, वहीं भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 18.90 करोड़ रुपए हो गया है और अगर बात करें अक्षय कुमार की फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की, तो फिल्म ने पहले दिन दुनियाभर में 23.90 करोड़ रुपए का शानदार कारोबार कर लिया है.

कितना है Bhooth Bangla का रनटाइम?

प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार के साथ तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी, जिष्णु सेनगुप्ता, मिथिला पालकर, मनोज जोशी, राजेश शर्मा और स्वर्गीय असरानी लीड रोल में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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