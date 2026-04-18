Bhooth Bangla Box Office Collection Day 1: अक्षय-प्रियदर्शन की 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया कोहराम, पहले ही दिन की इतनी कमाई

अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की अवेटेड फिल्म हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग की है. परेश रावल, राजपाल यादव और तब्बू जैसे सितारों से सजी यह फिल्म 'भूल भुलैया' की यादें ताजा करती है.

भारतीय सिनेमा की सबसे शानदार जोड़ियों में से एक, अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन, ने लगभग 14 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है. उनकी लेटेस्ट हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और पहले ही दिन के आंकड़े बेहतरीन हैं. दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था. बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत फिल्म की कमाई के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. ट्रेड एनालिस्ट 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने रिलीज से पहले ही पेड प्रीव्यूज के जरिए अपनी धाक जमा ली थी. महज 2,485 शोज से फिल्म ने 3.50 करोड़ रुपये बटोर लिए थे. शुक्रवार को फिल्म के रिलीज होने के बाद, इसे कुल 10,772 शोज मिले.

फिल्म की पहले दिन की कमाई

फिल्म ने पहले दिन 12.25 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. यदि हम पेड प्रीव्यूज और पहले दिन की कमाई को जोड़ दें, तो 'भूत बंगला' की कुल ओपनिंग 15.75 करोड़ रुपये (इंडिया नेट) रही है. वहीं, अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म ने 17.36 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. कुल मिलाकर 17 करोड़ रुपये की ग्रैंड ओपनिंग के साथ अक्षय कुमार ने एक बार फिर सिनेमाघरों में धमाका कर दिया है. पिछले कुछ समय से अक्षय कुमार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही थीं, लेकिन 'भूत बंगला' उनके करियर के लिए बेहतरीन बनकर आई है.

फिल्म की कहानी और कलाकार

हंसी और दहशत वाली इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार द्वारा निभाए गए किरदार 'अर्जुन' के इर्द-गिर्द बुनी गई है. अर्जुन को मंगलपुर में एक पुश्तैनी महल विरासत में मिलता है. वह खुशी-खुशी अपनी बहन की शादी वहां आयोजित करने का फैसला करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उस हवेली की दीवारों में कुछ खौफनाक राज दबे हैं. अलौकिक घटनाएं और शैतानी ताकतों का साया उसे उस संपत्ति के काले अतीत की परतों को खोलने पर मजबूर कर देता है. फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टार कास्ट है. प्रियदर्शन ने 2007 की कल्ट क्लासिक 'भूल भुलैया' के बाद दोबारा हॉरर-कॉमेडी जॉनर को छुआ है. फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव, तब्बू, जिस्शु सेनगुप्ता और वामिका गब्बी जैसे कलाकारों ने शानदार एक्टिंग किया है. अक्षय, परेश और राजपाल की तिगड़ी को स्क्रीन पर देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.

बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले एकता कपूर और अक्षय कुमार द्वारा निर्मित यह फिल्म न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि यह अक्षय कुमार के बॉक्स ऑफिस करियर के लिए बेहद खास होने वाली है. 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई यह फिल्म आने वाले दिनों में और भी बड़े रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद जगाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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