Bhooth bangla Box office collection Day 10: 'भूत बंगला' का संडे धमाका, रविवार को अक्षय कुमार की फिल्म ने की छप्परफाड़ कमाई

Bhooth bangla Box office collection Day 10: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने 'भूत बंगला' के साथ बॉक्स ऑफिस पर फिर से तहलका मचा दिया है. फिल्म ने अपने दूसरे रविवार यानी 10वें दिन जबरदस्त वापसी की है.

By: Shreya Pandey | Published: April 27, 2026 6:35 AM IST

17 अप्रैल को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली फिल्म 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर एक शानदार सफर तय किया है. फिल्म की कमाई में कभी गिरावट तो कभी उछाल आया लेकिन दूसरे वीकेंड पर फिल्म ने शानदार कमाई की है. दर्शकों को अक्षय कुमार का हॉरर-कॉमेडी अवतार बेहद पसंद आ रहा है. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपने दूसरे रविवार को बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है.

दूसरे संडे फिल्म ने कितनी की कमाई?

रिलीज के 10वें दिन यानी रविवार को 'भूत बंगला' के कलेक्शन में शानदार तेजी देखी गई. ट्रेड एनालिस्ट सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने रविवार को अब तक 12.50 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली है. शनिवार के मुकाबले रविवार को दर्शकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे फिल्म की कुल कमाई का ग्राफ फिर से ऊपर चढ़ गया है.

सेकेंड वीकेंड फिल्म ने किया धमाका

फिल्म की शुरुआत काफी मजबूत रही थी, जिसने 12.25 करोड़ के साथ खाता खोला था. पहले वीकेंड में फिल्म ने डबल डिजिट में कमाई की, लेकिन वर्किंग डेज (सोमवार से शुक्रवार) में कलेक्शन सिंगल डिजिट में सिमट गया था. हालांकि, दूसरे शनिवार और रविवार को फिल्म ने फिर से कमबैक किया और दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही.

जानें टोटल दिनों की कमाई

पेड प्रीव्यू: 3.75 करोड़

पहला शुक्रवार (डे 1): 12.25 करोड़

शनिवार (डे 2): 19 करोड़

रविवार (डे 3): 23 करोड़

पहला सोमवार (डे 4)- 6. 75 करोड़ रुपये

पहला मंगलवार (डे 5)- 8 करोड़ रुपये

पहला बुधवार (डे 6)- 6.15 करोड़ रुपये

पहला गुरुवार (डे 7)- 5.50 करोड़ रुपये

दूसरा शुक्रवार (डे 8)- 5.75 करोड़

दूसरा शनिवार (डे 9)- 10.75 करोड़

दूसरा रविवार (डे 10)- 12.40 करोड़

टोटल कलेक्शन का नया रिकॉर्ड

10 दिनों के लंबे सफर के बाद, 'भूत बंगला' का कुल नेट इंडिया कलेक्शन 114.40 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो यह आंकड़ा 133.60 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. अक्षय कुमार के लिए यह फिल्म एक बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि इसने 100 करोड़ क्लब में एंट्री मारकर साल की बड़ी हिट्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है.

प्रियदर्शन और अक्षय की केमिस्ट्री

सालों बाद साथ आई अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी ने फिर से अपना पुराना करिश्मा दोहराया है. एकता कपूर और शोभा कपूर द्वारा निर्मित यह फिल्म एक पारिवारिक हॉरर-कॉमेडी बन गई है. फिल्म की सफलता के पीछे परेश रावल, राजपाल यादव और तब्बू जैसे मंझे हुए कलाकारों की कॉमिक टाइमिंग का भी बड़ा हाथ है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more