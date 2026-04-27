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Bhooth Bangla Box Office Collection Day 11: मंडे टेस्ट में बदल गया 'भूत बंगला' का पूरा गणित! फिल्म की कमाई में गिरावट या उछाल?

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' को रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं. वीकेंड पर फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था. ऐसे में आइए जानते हैं इसका मंडे टेस्ट में क्या हाल रहा.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 27, 2026 11:15 PM IST

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 11: मंडे टेस्ट में बदल गया 'भूत बंगला' का पूरा गणित! फिल्म की कमाई में गिरावट या उछाल?
11वें दिन 'भूत बंगला' का कितना रहा कलेक्शन?

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 11: बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्मों के डायरेक्शन के लिए जानें-जाने वाले दिग्गज डायरेक्टर प्रियदर्शन और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की जोड़ी जब-जब साथ आती है, बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर हंसी और कमाई का जबरदस्त मेल लेकर आती है. कुछ ऐसा ही दोनों की हालिया रिलीज फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) को लेकर भी देखने को मिल रहा है, जो इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) के बीच मजबूती से बनी हुई है. फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में दर्शकों को जमकर डराया और हंसाया, लेकिन असली चुनौती हमेशा 'मंडे टेस्ट' होती है. तो चलिए जानते हैं दूसरे मंडे टेस्ट यानी 11वें दिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस (Bhooth Bangla Box Office Collection Day 11) पर क्या हाल रहा.

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दरअसल, अमूमन देखा जाता है कि, दूसरे सोमवार तक आते-आते बड़ी-बड़ी फिल्मों की सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन 'भूत बंगला' के साथ मामला थोड़ा अलग नजर आ रहा है. जहां वीकेंड पर फिल्म ने छप्पर फाड़ कमाई की, वहीं वर्किंग डे यानी सोमवार की रिपोर्ट ने ट्रेड पंडितों को भी माथा पच्ची करने पर मजबूर कर दिया है. आइए जानते हैं 'भूत बंगला' ने 11वें कितना कलेक्शन किया.

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Bhooth Bangla बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार स्टारर 'भूत बंगला' ने जहां दूसरे शनिवार यानी 9वें दिन 10.75 करोड़ रुपए की कमाई थी, वहीं दूसरे रविवार को इसमें और भी ज्यादा उछाल देखने को मिला और इसने 10वें दिन 12.50 करोड़ रुपए छाप डाले, लेकिन जैसे ही वर्किंग डे यानी दूसरा सोमवार इसके सामने आया वैसे ही इसकी पकड़ ढीली पड़ गई और ये धड़ाम से नीचे आ गिरी. दूसरे सोमवार यानी 11वें दिन 'भूत बंगला' ने महज 3.65 करोड़ रुपए की कमाई की है.

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Bhooth Bangla वर्ल्डवाइड कलेक्शन डे 11

वहीं अगर बात करें 'भूत बंगला' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो इसने फिल्म का बजट तो निकाल ही लिया है, साथ ही साथ ये 200 करोड़ क्लब की ओर भी बढ़ चली है. अक्षय कुमार की फिल्म ने 11 दिनों में भारत में कुल 117.05 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, इसका ग्रॉस कलेक्शन 139.25 हो चुका है. वहीं इसने दुनियाभर में 184.75 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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