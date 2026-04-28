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Bhooth Bangla Box Office Collection Day 12: 'भूत बंगला' ने मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, कमाई देख उछल पड़ेंगे फैंस!

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय कुमार की हॉरर कमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं और 12वें दिन फिल्म की कमाई उछाल देखने को मिला है. आइए जानते हैं अब तक इसका कितना कलेक्शन हुआ.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 28, 2026 11:31 PM IST

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 12: 'भूत बंगला' ने मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, कमाई देख उछल पड़ेंगे फैंस!
'भूत बंगला' ने 12वें दिन कितने का कलेक्शन किया?

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का असली इम्तिहान वर्किंग डेज पर होता है और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) स्टारर 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) ने मंगलवार की उस परीक्षा को पार कर लिया है. जहां रिलीज के 9वें दिन अक्सर फिल्मों की सांसें फूलने लगती हैं, वहीं 'भूत बंगला' के कलेक्शन में दूसरे हफ्ते उछाल देखने को मिला है. ताजा आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि, इस बार खिलाड़ी कुमार का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. तो चलिए जानते हैं कि 12वें दिन (Bhooth Bangla Box Office Collection Day 12) इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने कितने का कारोबार किया.

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आपको बता दें कि, 16 अप्रैल 2026 को हुए पेड प्रीव्यू को मिलाकर 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ खाता खोला था. इसके बाद से ही फिल्म के कलेक्शन में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. बावजूद इसके फिल्म ने 190 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है और बस जल्द ही 200 करोड़ कल्ब में शामिल हो जाएगी. आइए जानते हैं अक्षय कुमार की मूवी ने 12वें दिन कितने की कमाई की.

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Bhooth Bangla बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने जहां दूसरे रविवार यानी 10वें दिन 12.50 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, वहीं वर्किंग डे आते ही धड़ाम से नीचे गिर गया और सोमवार 11वें दिन इसने महज 3.65 करोड़ रुपए की कमाई. वहीं अब दूसरे मंगलवार को फिल्म के कलेक्शन में थोड़ा उछाल देखने को मिला है. 'भूत बंगला' ने 12वें दिन 4.35 करोड़ रुपए की कमाई की है.

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Bhooth Bangla वीक वाइज कलेक्शन

वीक 1 - 84.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 8 - 5.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 9 - 10.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 10 - 12.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 11 - 3.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 12 - 4.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Bhooth Bangla वर्ल्डवाइड कलेक्शन 12

सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 'भूत बंगला' ने 12 दिनों में भारत में कुल 121.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और इसका ग्रॉस कलेक्शन 144.25 रुपए हो गया है. वहीं अगर बात करें इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो अक्षय कुमार की फिल्म ने 12 दिनों में दुनियाभर में 195.25 करोड़ की कमाई कर ली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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