Bhooth Bangla Box Office Collection Day 14: अक्षय कुमार की फिल्म ने 14वें दिन बॉक्स ऑफिसप र मचाया गदर, कलेक्शन देख उड़े ट्रोलर्स के होश!

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने 14वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है. फिल्म की सॉलिड कमाई ने ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी है. आइए जानते हैं 14वें दिन 'भूत बंगला' की कमाई कितनी हुई.

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 14: बॉक्स ऑफिस पर जब फिल्में दूसरे हफ्ते के आखिरी पड़ाव पर पहुंचती हैं, तो अक्सर उनका दम फूलने लगता है, लेकिन अक्षय कुमार (Akshay Kumar) स्टारर हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) ने 14वें दिन जो गदर मचाया है, उसने न केवल ट्रेड एनालिस्ट्स को हैरान कर दिया है, बल्कि उन ट्रोलर्स की बोलती भी बंद कर दी है, जो फिल्म के फ्लॉप होने का इंतजार कर रहे थे. वीकेंड से ठीक पहले फिल्म की कमाई से साफ हो गया है कि, अक्षय और प्रियदर्शन (Priyadarshan) की जादुई जोड़ी ने एक बार फिर से दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया है. तो चलिए जानते हैं 'भूत बंगला' ने 14वें दिन कितने करोड़ रुपए (Bhooth Bangla Box Office Collection Day 14) छापे हैं.

Bhooth Bangla बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने जहां दूसरे मंगलवार यानी 12वें दिन 4.35 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, वहीं दूसरे बुधवार को यानी 13वें दिन इसने महज 3.40 करोड़ रुपए की कमाई. वहीं अब इसके 14वें दिन की कमाई की आंकड़े सामने आ चुके हैं. दूसरे गुरुवार को 'भूत बंगला' ने 3.40 करोड़ रुपए की कमाई की है. रिलीज के 14 दिनों बाद भी 'भूत बंगला' करोड़ों में कमाई कर रही है, जिससे साफ है कि, इस बार भी प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी ने अपना कमाल किया है.

Bhooth Bangla वीक वाइज कलेक्शन

वीक 1 - 84.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 8 - 5.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 9 - 10.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 10 - 12.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 11 - 3.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 12 - 4.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 13 - 3.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 14 - 3.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Bhooth Bangla वर्ल्डवाइड कलेक्शन 14

सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 'भूत बंगला' ने 14 दिनों में भारत में कुल 128.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और इसका ग्रॉस कलेक्शन 152.03 रुपए हो गया है. वहीं अगर बात करें इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो अक्षय कुमार की फिल्म ने 14 दिनों में दुनियाभर में 204.28 करोड़ की कमाई कर ली है.

'भूत बंगला' ने निकाला अपना बजट

प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, राजपाल यादव, तब्बू, परेश रावल समेत कई दिग्गज कलाकारों से सजी ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 29 अप्रैल 2026 तक इसे रिलीज हुए 14 दिन बीत चुके हैं और उतार-चढ़ाव के बावजूद फिल्म ने घरेलू कलेक्शन में अपना बजट निकाल लिया है और वल्डवाइड इसने 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. इस लिहाज से देखा जाए तो घरेलू और वर्ल्डवाईड ये फिल्म अपना बजट निकाल चुकी है और हिट होने की तरफ बढ़ चली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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