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Bhooth Bangla Box Office Collection Day 15: बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की धाक! 15वें दिन के आंकड़े देख दंग रह जाएंगे मेकर्स

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने तीसरे शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं. फिल्म ने 15वें जबरदस्त कमाई की है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 1, 2026 10:58 PM IST
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तीसरे शुक्रवार को 'भूत बंगला' ने कितनी कमाई की?

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 15: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और प्रियदर्शन की जादुई जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि, जब वे साथ आते हैं, तो बॉक्स ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड्स की ईंट से ईंट बजना तया है. ऐसा ही कुछ 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) ने रिलीज के 15वें दिन कर दिखाया है. आमतौर पर दूसरे हफ्ते के बाद फिल्मों की रफ्तार सुस्त पड़ने लगती हैं, लेकिन अक्षय कुमार की फिल्म की दहशत तीसरे हफ्ते भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. तीसरे शुक्रवार की अग्निपरीक्षा में जहां कई बड़ी फिल्में दम तोड़ देती हैं, वहीं हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla Box Office Collection) ने करोड़ों की बारिश की है. तो चलिए जानते हैं 15वें दिन मूवी का कलेक्शन (Bhooth Bangla Box Office Collection Day 15) कितना रहा.

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Bhooth Bangla बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने जहां दूसरे बुधवार यानी 13वें दिन 3.40 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, वहीं दूसरे गुरुवार को यानी 14वें दिन इसने 3.50 करोड़ रुपए की कमाई. वहीं अब इसके 15वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ चुके हैं. 'भूत बंगला' अब अपने तीसरे हफ्ते में कदम रख चुकी है, लेकिन इसकी कमाई अभी भी करोड़ों में ही हैं. तीसरे शुक्रवार यानी 15वें दिन 'भूत बंगला' ने 4.50 करोड़ रुपए की कमाई की है. रिलीज के 15 दिनों बाद भी 'भूत बंगला' करोड़ों में कमाई कर रही है, जिससे साफ है कि, इस बार भी प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी ने अपना कमाल किया है.

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Bhooth Bangla वीक वाइज कलेक्शन

वीक 1 - 84.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन
वीक 2- 43.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 15 - 4.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन

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Bhooth Bangla वर्ल्डवाइड कलेक्शन 15

सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 'भूत बंगला' ने 15 दिनों में भारत में कुल 132.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और इसका ग्रॉस कलेक्शन 157.55 रुपए हो गया है. वहीं अगर बात करें इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो अक्षय कुमार की फिल्म ने 15 दिनों में दुनियाभर में 209.80 करोड़ की कमाई कर ली है.

'भूत बंगला' ने निकाला अपना बजट

प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 1 मई 2026 तक इसे रिलीज हुए 15 दिन बीत चुके हैं और उतार-चढ़ाव के बावजूद फिल्म ने घरेलू कलेक्शन में अपना बजट निकाल लिया है और वल्डवाइड इसने 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. इस लिहाज से देखा जाए तो घरेलू और वर्ल्डवाईड ये फिल्म अपना बजट निकाल चुकी है और हिट होने की तरफ बढ़ चली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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