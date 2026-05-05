Bhooth Bangla Box Office Collection Day 18: तीसरे सोमवार को भी अक्षय कुमार की फिल्म ने की धुआंधार कमाई, जानिए अब तक का कुल कलेक्शन

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 18: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बरकरार है. 18वें दिन भी फिल्म ने करोड़ों की कमाई कर सबको हैरान कर दिया है.

भूत बंगला की कमाई

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 18: बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है. फिल्म ने अपने तीसरे हफ्ते में एंट्री कर लिया है, लेकिन इसके कलेक्शन की रफ्तार देखकर ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म अभी कल ही रिलीज हुई हो. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब वे साथ आते हैं, तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकाॅर्ड बदल जाते हैं. आमतौर पर फिल्में दूसरे हफ्ते के बाद दम तोड़ देती हैं, लेकिन 'भूत बंगला' तीसरे सोमवार को भी करोड़ों में खेल रही है.

मंडे टेस्ट में फिल्म की शानदार जीत

किसी भी फिल्म के लिए तीसरा सोमवार सबसे कठिन होता है. बड़ी-बड़ी फिल्में इस जगह पर आकर औंधे मुंह गिर जाती हैं, लेकिन 'भूत बंगला' के साथ ऐसा नहीं हुआ. फिल्म ने अपने 18वें दिन भी धांसू पकड़ बनाए रखी है. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने सोमवार को लगभग 1.75 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है. यह आंकड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि फिल्म के पास पहले से ही स्क्रीन्स कम हो चुकी हैं.

कलेक्शन का पूरा गणित

कुल भारत नेट कलेक्शन: 143.67 करोड़

कुल भारत ग्रॉस कलेक्शन: 170.49 करोड़

वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन: 235 करोड़

फिल्म की टोटल कमाई

प्रिव्यू कलेक्शन- 3.75 करोड़

पहला दिन- 12.25 करोड़

दूसरा दिन- 19.00 करोड़

तीसरा दिन- 23 करोड़

चौथा दिन- 6.75 करोड़

पांचवां दिन- 8 करोड़

छठा दिन- 6.15 करोड़

सांतवां दिन- 5.50 करोड़

आठवां दिन- 5.75 करोड़

नौवां दिन- 10.75 करोड़

दसवां दिन- 12.50 करोड़

ग्याहरवां दिन- 3.50 करोड़

बाहरवां दिन- 4.35 करोड़

तेहरवां दिन- 3.40 करोड़

चौदहवां दिन- 3.50 करोड़

पंद्रहवां दिन- 4.50 करोड़

सोलहवां दिन- 4.35 करोड़

सत्रहवां दिन- 5.50 करोड़

अठाहरवां दिन- 1.75 करोड़

'राजा शिवाजी' से मिल रही है कड़ी चुनौती

अक्षय कुमार की राह इतनी आसान भी नहीं थी. चार दिन पहले ही रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' रिलीज हुई है, जिसने सोमवार को करीब 2.95 करोड़ का कलेक्शन किया. हालांकि रितेश की फिल्म नई है और उसका अपना अलग दर्शक है, लेकिन इसके बावजूद अक्षय की हॉरर फिल्म का टिके रहना यह बताता है कि दर्शकों को 'भूत बंगला' का कंटेंट बेहद पसंद आ रहा है.

क्यों नहीं थम रहा फिल्म का क्रेज?

फिल्म की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग और प्रियदर्शन का सस्पेंस से भरा निर्देशन है. पिछले पूरे हफ्ते फिल्म ने कभी 3 करोड़ तो कभी 5 करोड़ की औसत कमाई जारी रखी. अब इस हफ्ते की शुरुआत भी करोड़ों में करके फिल्म ने यह साफ कर दिया है कि 'भूत बंगला' अभी बहुत चलेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.