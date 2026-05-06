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Bhooth Bangla Box Office Collection Day 19: तीसरे हफ्ते में भी 'भूत बंगला' का जलवा, 19वें दिन भी कमाई में जबरदस्त उछाल, जानें फिल्म का टोटल कलेक्शन

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 19: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' ने रिलीज के 19वें दिन बॉक्स ऑफिस पर चौंकाने वाला उछाल दिखाया है. रितेश देशमुख की नई फिल्म के बाद भी अक्षय का जादू बरकरार है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 6, 2026 6:36 AM IST
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19वें दिन कितनी रही 'भूत बंगला' की कमाई?

सिनेमा जगत में जब भी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी साथ आती है, तो सिनेमाघरों में धमाल मचता है. लगभग 14 साल बाद 'भूत बंगला' के जरिए इस आइकॉनिक जोड़ी ने वापसी की और बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की है. रिलीज के तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी यह फिल्म अब भी मजबूती से टिकी हुई है. अक्सर देखा जाता है कि बड़ी फिल्में दूसरे हफ्ते के बाद सुस्त पड़ जाती हैं, खासकर जब कोई नई बड़ी फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे. लेकिन 'भूत बंगला' ने सभी अनुमानों को गलत साबित कर दिया है.

19वें दिन फिल्म ने कितनी की कमाई

फिल्म की रिलीज के 19वें दिन यानी मंगलवार को इसकी कमाई में एक शानदार उछाल देखा गया. सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने सोमवार को जहां 1.60 करोड़ का कारोबार किया था, वहीं मंगलवार को यह आंकड़ा बढ़कर 2.25 करोड़ के पार निकल गया. वर्किंग डे पर इस तरह का उछाल यह दिखाता है कि फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का जबरदस्त फायदा मिल रहा है.

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फिल्म की अब तक की टोटल कमाई

'भूत बंगला' अब भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 137 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है. अक्षय कुमार के लिए यह फिल्म एक बड़ी राहत और सफलता लेकर आई है. पिछले कुछ समय से बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रहे खिलाड़ी कुमार ने प्रियदर्शन के साथ मिलकर फिर से अपनी कॉमेडी और हॉरर की दुनिया फिर से बसा ली है. ट्रेड एनालिस्ट्स ने इस फिल्म को अब आधिकारिक तौर पर सुपरहिट घोषित कर दिया है.

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कुल भारत नेट कलेक्शन: 146.03 करोड़
कुल भारत ग्रॉस कलेक्शन: 173.88 करोड़
वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन: 231.03 करोड़

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'राजा शिवाजी' से टक्कर

मराठी सिनेमा की बड़ी फिल्म 'राजा शिवाजी' की चर्चा हर तरफ थी, और माना जा रहा था कि यह अक्षय कुमार की फिल्म के कलेक्शन पर सेंध लगाएगी. निश्चित रूप से स्क्रीन काउंट पर असर पड़ा. हॉरर और कॉमेडी का जो शानदार मिक्स-अप प्रियदर्शन ने दिखाया है, उसने फैमिली ऑडियंस को बांधे रखा है.

'वेलकम टू द जंगल' कब देगी दस्तक?

इस सफलता के बाद अक्षय कुमार के फैंस का जोश दोगुना हो गया है. अब सबकी निगाहें उनकी अगली मेगा-प्रोजेक्ट 'वेलकम टू द जंगल' पर टिकी हैं. यह एक मल्टी-स्टारर कॉमेडी फिल्म है, जो 26 जून 2026 को बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है. 'भूत बंगला' की जीत ने 'वेलकम टू द जंगल' के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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