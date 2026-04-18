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Bhooth Bangla Collection Day 2: अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी का जलवा, फिल्म ने शाम 6 बजे तक इतनी की कमाई

अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. पहले दिन शानदार कमाई करने के बाद, फिल्म ने दूसरे दिन भी अपनी रफ्तार बरकरार रखी है. राजपाल यादव और परेश रावल की कॉमेडी के साथ अक्षय का पुराना अवतार दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 18, 2026 6:06 PM IST

Bhooth Bangla Collection Day 2: अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी का जलवा, फिल्म ने शाम 6 बजे तक इतनी की कमाई
Bhooth Bangla की दूसरे दिन की कमाई

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की सुपरहिट जोड़ी ने एक बार फिर सिनेमाघर में दस्तक दी है. कॉमेडी और हॉरर वाली यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश करा रही है. अक्षय कुमार की नई फिल्म 'भूत बंगला' थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इसके कलेक्शन के शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं कि दर्शकों को अक्षय कुमार का अंदाज खूब भा रहा है. फिल्म ने न सिर्फ अच्छी शुरुआत की, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर पहले से जमी 'धुरंधर 2' को भी चुनौती दे डाली है.

पहले दिन की शानदार कमाई

फिल्म की शुरुआत धमाकेदार रही. रिलीज से पहले रखे गए पेड प्रीव्यू शोज ने ही माहौल बना दिया था और वहां से 'भूत बंगला' ने 3.75 करोड़ बटोर लिए थे. रिलीज के पहले दिन फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 12.25 करोड़ की नेट कमाई की. अगर प्रीव्यू शोज और पहले दिन की कमाई को मिला दें, तो फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 16 करोड़ हो गया है. मेकर्स (बालाजी मोशन पिक्चर्स) के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में पहले ही दिन 21.60 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि अक्षय के लिए एक बड़ी जीत है.

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दूसरे दिन भी बरकरार है फिल्म का जलवा

अब सबकी नजरें शनिवार यानी फिल्म के दूसरे दिन की कमाई पर टिकी हैं. आमतौर पर वीकेंड पर फिल्मों की कमाई में उछाल आता है और 'भूत बंगला' के साथ भी ऐसा ही होता दिख रहा है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार शाम 06 बजे तक फिल्म ने 7.25 करोड़ की कमाई कर ली है. इस तरह से फिल्म की अबतक की कुल कमाई 23.25 करोड़ हो गई है. फिल्म की ऑक्यूपेंसी को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि रात होते-होते यह आंकड़ा काफी बड़ा हो जाएगा. अंतिम आंकड़े आने के बाद ही फिल्म की असली कमाई का पता चलेगा.

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लोगों को क्यों पसंद आ रही है फिल्म?

फिल्म की सफलता के पीछे इसकी तगड़ी स्टार कास्ट का बड़ा हाथ है. इसमें अक्षय कुमार के साथ तब्बू, वामिका गब्बी, और कॉमेडी के किंग राजपाल यादव और परेश रावल की जोड़ी ने दर्शकों को हंसाते-हंसाते लोटपोट कर दिया है. फिल्म में दिवंगत अभिनेता असरानी का भी अहम रोल है, जो फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है. क्रिटिक्स की बात करें तो फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले हैं. क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया. अगर आप भी अक्षय कुमार के पुराने वाले कॉमेडी अवतार को मिस कर रहे थे, तो 'भूत बंगला' आपके लिए ही बनी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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