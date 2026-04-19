Bhooth Bangla Box Office Collection Day 2: 'भूत बंगला' ने सिनेमाघरों में मचाया तहलका, दूसरे दिन की कमाई से हिला बॉक्स ऑफिस

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 2: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने 'भूत बंगला' के साथ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त वापसी की है. दो दिनों में शानदार कलेक्शन कर चुकी यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म डर और काॅमेडी का मिक्सअप है.

भारतीय सिनेमा में जब भी कॉमेडी और टाइमिंग की बात होती है, तो अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी का नाम सबसे ऊपर आता है. लगभग 14 साल के लंबे इंतजार के बाद, इस कल्ट जोड़ी ने 'भूत बंगला' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की है. 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई यह हॉरर-कॉमेडी न केवल दर्शकों को डराने में सफल रही है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश भी कर रही है.

बॉक्स ऑफिस की रफ्तार

फिल्म की शुरुआत गुरुवार को हुए पेड प्रीव्यू से ही धमाकेदार रही, जहां फिल्म ने 3.75 करोड़ बटोरे थे. आधिकारिक तौर पर शुक्रवार को रिलीज होने के बाद, फिल्म ने 12.25 करोड़ की शानदार ओपनिंग ली. शनिवार यानी दूसरे दिन, फिल्म के कलेक्शन में मजबूती देखी गई और इसने 19 करोड़ का बिजनेस किया है. इस तरह से फिल्म की कमाई अब 35 करोड़ हो गई है. यह आंकड़े दिखाते हैं कि दर्शकों के बीच अक्षय कुमार की पुरानी वाली कॉमेडी को लेकर कितना क्रेज है. ट्रेड जानकारों का मानना है कि रविवार की छुट्टी के बाद यह फिल्म 50-55 करोड़ के करीब पहुंच सकती है.

फिल्म की स्टारकास्ट

'भूत बंगला' की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टार कास्ट है. अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी की तिकड़ी ने 'हेरा फेरी' और 'भूल भुलैया' के दौर की यादें ताजा कर दी हैं. यह फिल्म दिग्गज अभिनेता असरानी की आखिरी फिल्मों में से एक है, जो इसे उनके फैंस के लिए और भी भावुक बनाती है. फिल्म में तब्बू, वामिका गब्बी और जिस्शू सेनगुप्ता ने भी शानदार एक्टिंग की है.

क्या है फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी अर्जुन (अक्षय कुमार) के इर्द-गिर्द बुनी गई है. अर्जुन को मंगलपुर में एक विशाल और आलीशान महल विरासत में मिलती है. वह खुशी-खुशी अपनी बहन की शादी के लिए उस महल में तैयारी शुरु करता है, लेकिन जैसे ही परिवार वहाँ पहुंचता है, हंसी-मजाक का माहौल डर में बदल जाता है. अलौकिक शक्तियों का साया और महल के अंधेरे रहस्य अर्जुन को एक ऐसी पहेली सुलझाने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे उसका पूरा खानदान जुड़ा है.

फिल्म का निर्माण और निर्देशन

प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह फिल्म हॉरर और कॉमेडी का जबरदस्त मिक्सअप है. एकता कपूर, शोभा कपूर और अक्षय कुमार द्वारा निर्मित इस फिल्म को बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने मिलकर पेश किया है. सिनेमाघरों में यह फिल्म लोगों को बहुत पसंद आ रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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