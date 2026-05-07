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Bhooth Bangla Box Office Collection Day 21: अक्षय और प्रियदर्शन ने हाथ मिलाते ही कर डाला बड़ा कांड, कलेक्शन देख फटी रह जाएंगी आंखें

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने 14 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करते ही इतिहास रच दिया है. फिल्म ने अपनी लागत से दोगुनी कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर हॉरर-कॉमेडी फिल्मों के लिए एक नया मील का पत्थर स्थापित कर दिया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 7, 2026 9:17 PM IST
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'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 21: बॉलीवुड में एक्टर और एक्ट्रेस से लेकर एक्टर और डायरेक्टर की कई जोड़ियां हैं, जो हिट की गारेंटी देती हैं, लेकिन बात जब अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और प्रियदर्शन (Priyadarshan) की हो तो सिनेमाघरों में हंसी के साथ-साथ नोटों की बारिश भी तय होती है. ऐसा ही कुछ एक बार फिर से देखने को मिल रहा है. 14 साल के लंबे इंतजार के बाद जब यह जादुई जोड़ी 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) के साथ पर्दे पर लौटी तो हर किसी की नजर इस बात पर थी कि क्या ये पुराना जादू आज के दौर में चल पाएगा? इस बात का जवाब दोनों की फिल्म के कलेक्शन दे रहे हैं.

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21 दिनों में फिल्म ने निकाल ली अपनी लागत

अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla Box Office Collection) को रिलीज हुए 21 दिन बीत चुके हैं और ये फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों में कमाई कर रही है. 21 दिनों में फिल्म ने न सिर्फ अपनी लागत वसूल की, बल्कि 21वें दिन आते-आते अपनी बजट से दोगुनी कमाई कर एक ऐसा कांड कर दिया है, जिसकी उम्मीद शायद खुद अक्षय कुमार को भी नहीं रही होगी. ऐसे में आइए एक नजर फिल्म के 21वें दिन के कलेक्शन (Bhooth Bangla Box Office Collection Day 21) पर डालते हैं.

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Bhooth Bangla बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'भूत बंगला' ने तीसरे मंगलवार यानी 19वें दिन 2.25 करोड़ रुपए की कमाई की थी. वहीं 20वें दिन फिल्म का कलेक्शन 1.75 करोड़ रुपए रहा. 21वें दिन फिल्म की कमाई में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई, तीसरे गुरुवार को अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने 1.35 करोड़ रुपए का कारोबार किया है. हालांकि, गिरावट के बावजूद फिल्म करोड़ों में कमाई कर रही है और यही इसका प्लस प्वॉइंट है.

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Bhooth Bangla वीक वाइज कलेक्शन

वीक 1 - 84.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन
वीक 2- 43.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 15 - 4.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 16 - 4.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 17 - 5.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 18 - 1.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 19 - 2.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 20 - 1.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 21 - 1.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Bhooth Bangla वर्ल्डवाइड कलेक्शन 21

सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 'भूत बंगला' ने 21 दिनों में भारत में कुल 149.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और इसका ग्रॉस कलेक्शन 177.52 रुपए हो गया है. वहीं अगर बात करें इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो अक्षय कुमार की फिल्म ने 21 दिनों में दुनियाभर में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है.

'भूत बंगला' ने हासिल किया अनोखा मुकाम

गौरतलब है कि, 'भूत बंगला' वर्किंग डेज में भी उम्मदा कमाई कर रही है. रिलीज के 21वें दिन भी फिल्म ने करोड़ों में नोट छापे हैं. 19 दिनों में फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 192.94 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन मिलाकर इसने 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार की ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म करीब 120 करोड़ रुपए के बजट में बनी है, जिसने वर्ल्डवाइड 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर बड़ा मुकाम हासिल किया है और इसी के साथ 'भूत बंगला' पहली नॉन सीक्वल कॉमेडी मूवी होकर 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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