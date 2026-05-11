Bhooth Bangla Box Office Collection Day 25: अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप-10 फिल्मों में 'भूत बंगला' की एंट्री, बनाया नया रिकॉर्ड

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने 25वें दिन के कलेक्शन से एक नया रिकॉर्ड बनाया है. मूवी ने अक्षय की ही एक फिल्म का रिकॉर्ड तोड़कर उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है.

'भूत बंगला' ने बनाया नया रिकॉर्ड

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 25: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) पिछले कुछ समय से एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में दे रहे थे, लेकिन अब 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) की जबरदस्त कामयाबी के साथ एक्टर के सितारे एक बार फिर से चमक उठे हैं. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी ये मूवी 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे 11 मई 2026 को 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसकी कमाई अभी तक करोड़ों में है. वहीं रिलीज के 25वें दिन इस फिल्म न सिर्फ 250 करोड़ रुपए तक कलेक्शन (Bhooth Bangla Box Office Collection Day 25) कर लिया है, बल्कि इसने अक्षय कुमार की ही एक फिल्म का रिकॉर्ड तोड़कर एक्टर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप-10 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है.