Bhooth Bangla Box Office Collection Day 26: अक्षय कुमार ने छीना कार्तिक आर्यन का ताज, 26वें दिन बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर-कॉमेडी फिल्म

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर 'खिलाड़ी' वाली वापसी की है. हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' ने 26वें दिन ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, जिसने हॉरर-कॉमेडी फिल्मों के रिकॉर्ड्स की लिस्ट बदल दी है.

'भूत बंगला' ने बनाया नया रिकॉर्ड

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 26: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के सालों बाद अपने 'खिलाड़ी' अंदाज में लौटते ही पुराने रिकॉर्ड्स ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे हैं. अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रिदर्शन की जादुई जोड़ी ने एक बार फिर वही कर दिखाया है, जिसका इंतजार उनके फैंस बरसों से कर रहे थे. फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) ने अपनी रिलीज के 26वें दिन बॉक्स ऑफिस पर वो सुनामी ला दी है, जिसने कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की बादशाहत को हिलाकर रख दिया है. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 26वें दिन अक्षय कुमार की इस मूवी ने नया रिकॉर्ड (Bhooth Bangla Box Office Collection Day 26) भी सेट कर दिया है.

'भूत बंगला' बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने अपनी धुआंधार कमाई के दम पर कार्तिक आर्यन स्टारर 'भूल भुलैया 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ दिया है. इसी के साथ अक्षय कुमार ने कार्तिन आर्यन से हॉरर-कॉमेडी के सुल्तान का ताज छीनते हुए इस जॉनर की चौथी सबसे बड़ी फिल्म होने का गौरव हासिल कर लिया है. आइए एक नजर इसके 26वें दिन के कलेक्शन पर डालते हैं.

Bhooth Bangla बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 26

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' लगातार करोड़ों में कमाई कर रही है. रिलीज के चौथे रविवार यानी 24वें दिन फिल्म ने 4 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. वहीं 25वें दिन इसने 1.35 करोड़ की कमाई थी और 26वें दिन फिल्म ने 1.26 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

वीक 1- 84.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन

वीक 2- 43.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन

वीक 2- 21.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 22- 1.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 23- 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 24- 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 25- 1.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 26- 1.26 करोड़ रुपए का कलेक्शन

'भूत बंगला' वर्ल्डवाइड कलेक्शन डे 26

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'भूत बंगला' ने 26 दिनों में भारत में कुल 161.36 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 191.46 करोड़ रुपए हो चुका है और इसका वर्ल्डवाइड 253 करोड़ रुपए के पार कलेक्शन कर चुकी है.

Bhooth Bangla ने छीना 'भूल भुलैया 2' का ताज

वहीं अगर कोईमोई की रिपोर्ट की माने तो 'भूत बंगला' ने 26 दिनों में वर्ल्डवाइड 265.88 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. इस आंकड़े के हिसाब से अक्षय कुमार की फिल्म ने कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म 'भूल भुलैया 2' को पछाड़ दिया है. बता दें कि, 'भूल भुलैया 2' ने 260.49 करोड़ रुपए की वर्ल्डवाइड कमाई की थी और इसी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 'भूत बंगला' फिल्म चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर फिल्म बन गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…