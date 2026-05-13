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Bhooth Bangla Box Office Collection Day 27: बड़ी फिल्मों की भीड़ में भी कायम है अक्षय कुमार का जलवा, 200 करोड़ क्लब की दहलीज पर फिल्म

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय कुमार की हालिया रिलीज फिल्म 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं. बड़ी फिल्मों के बीच भी फिल्म 200 करोड़ के जादुई आंकड़े के बेहद करीब है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 13, 2026 11:07 PM IST
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Bhooth Bangla Box Office Collection Day 27: बॉक्स ऑफिस पर जब बड़े-बड़े धुरंधर अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का एक अलग स्वैग देखने को मिल रहा है. हॉरर-कॉमेडी के तड़के के साथ आई 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) ने बॉक्स ऑफिस पर वो कर दिखाया है, जिसकी उम्मीद शायद मेकर्स को भी नहीं होगी. रिलीज के 27वें दिन भी फिल्म की पकड़ ढ़ीली नहीं हुई है, बल्कि ये अब 200 करोड़ क्लब की दहलीज पर जा खड़ी हुई है. इस बीच कई बड़ी फिल्मों की रिलीज के बावजूद अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. आइए जानते हैं 27वें दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन (Bhooth Bangla Box Office Collection Day 27) किया.

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Bhooth Bangla बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 27

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' लगातार करोड़ों में कमाई कर रही है. रिलीज के पांचवे सोमवार यानी 25वें दिन फिल्म ने 1.35 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. वहीं 26वें दिन इसने 1.70 करोड़ की कमाई थी और 27वें दिन फिल्म ने 1.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

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वीक 1- 84.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन
वीक 2- 43.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन
वीक 2- 21.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 22- 1.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 23- 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 24- 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 25- 1.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 26- 1.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 27- 1.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन

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'भूत बंगला' वर्ल्डवाइड कलेक्शन डे 27

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'भूत बंगला' ने 27 दिनों में भारत में कुल 163.05 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 193.35 करोड़ रुपए हो चुका है और इसका वर्ल्डवाइड 246.60 करोड़ रुपए के पार कलेक्शन कर चुकी है.

200 करोड़ क्लब की दहलीज पर पहुंची 'भूत बंगला'

सैकनिल्क की रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने भारत में ग्रॉस कलेक्शन 193.35 करोड़ रुपए कर चुकी है, जिससे ये 200 करोड़ क्लब में शामिल होने से बस चंद कदम दूर है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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