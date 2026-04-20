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Bhooth Bangla Box Office Collection Day 3: दर्शकों पर चढ़ा 'भूत बंगला' का खुमार: संडे को बॉक्स ऑफिस पर हुई नोटों की बारिश

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 3: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में 50 करोड़ से अधिक का नेट कलेक्शन कर लिया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 20, 2026 6:38 AM IST

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 3: दर्शकों पर चढ़ा 'भूत बंगला' का खुमार: संडे को बॉक्स ऑफिस पर हुई नोटों की बारिश
Bhooth Bangla के तीसरे दिन की कमाई

भारतीय सिनेमा के कॉमेडी किंग अक्षय कुमार और दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी जब भी साथ आती है, पर्दे पर तहलका मचना तय होता है. लगभग 17 साल पहले 'भूल भुलैया' जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म देने वाली इस जोड़ी ने 'भूत बंगला' के साथ एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है. 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई इस हॉरर-कॉमेडी ने अपने पहले तीन दिनों में ही दर्शकों का दिल जीतते हुए शानदार कमाई की है.

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बॉक्स ऑफिस पर 'भूत बंगला' की रफ्तार

फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपनी चर्चा के दम पर तगड़ा माहौल बना लिया था. 'भूत बंगला' ने पेड प्रिव्यूज के जरिए 3.75 करोड़ बटोरे थे. वहीं पहले दिन फिल्म ने 12.25 करोड़ की शानदार ओपनिंग की, जिसे मिलाकर कुल ओपनिंग 16 करोड़ रही. दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखा गया और इसने 19 करोड़ का कलेक्शन किया. लेकिन असली धमाका रविवार को हुआ, जब फिल्म ने 23 करोड़ की बंपर कमाई कर डाली. इसी के साथ फिल्म ने अपने पहले ही वीकेंड में 58 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन पार कर लिया है.
फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन अब तक 68 करोड़ पहुंच चुका है.

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क्यों खास है 'भूत बंगला'?

फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी स्टार कास्ट और निर्देशक का तालमेल है. अक्षय कुमार के साथ परेश रावल और राजपाल यादव की जोड़ी को पर्दे पर वापस देखना दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. परेश रावल और राजपाल यादव की जोड़ी ने दर्शकों को थियेटर्स तक खींच लिया है. फिल्म में तब्बू और वामिका गब्बी का एक्टिंग कहानी में चार चांद लगा रहा है. जिशु सेनगुप्ता ने भी अपने किरदार से प्रभावित किया है. प्रियदर्शन ने 'भूल भुलैया' के बाद एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे हॉरर और कॉमेडी के किंग हैं. बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म का प्रोडक्शन काफी बेहतरीन है.

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क्या मंडे टेस्ट पास कर पाएगी फिल्म?

वीकेंड पर तो 'भूत बंगला' ने झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन अब सबकी नजरें 'वर्किंग मंडे' पर टिकी हैं. किसी भी फिल्म की लंबी सफलता का फैसला सोमवार के आंकड़े ही करते हैं. यदि फिल्म सोमवार को भी मजबूती से टिकी रहती है, तो यह साल 2026 की सबसे बड़ी हिट्स में शुमार हो सकती है. फिलहाल, दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जो क्रेज दिख रहा है, उससे उम्मीद है कि यह हॉरर-कॉमेडी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करेगी और लंबा टिकेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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