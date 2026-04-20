Bhooth Bangla Box Office Collection Day 4: हिट है अक्षय कुमार की फिल्म! 4 दिनों में पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' को रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं और मूवी ने चौथे दिन ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए जानते हैं इसका चौथे दिन कितना कलेक्शन हुआ.

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 4: बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन के डायरेक्शन के बनी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) को रिलीज हुए 4 दिन बीत चुके हैं. रिलीज से एक दिन पहले यानी 16 अप्रैल को फिल्म का पेड प्रीव्यू भी रखा गया था और 17 अप्रैल 2026 को फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी और तभी से ही ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' को दर्शकों का मिला-जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है. इसी बीच फिल्म के चौथे दिन के फाइलन कलेक्शन के आंकड़े सामने आ चुके हैं. तो चलिए जानते हैं प्रियदर्शन की फिल्म ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर (Bhooth Bangla Box Office Collection Day 4) क्या कमाल दिखाया है.

आपको जानकर हैरानी होगी कि, अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की 'भूत बंगला' ने महज 4 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. हालांकि, फिल्म फर्स्ट मंडे टेस्ट में खरी नहीं उतरी, क्योंकि इसने रिलीज के चौथे दिन ही सबसे कम कमाई की है. तो चलिए जानते हैं 'भूत बंगला' के चौथे दिन की कमाई कितनी रही?

'भूत बंगला' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

अक्षय कुमार स्टारर 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) ने पेड प्रीव्यू के दिन 3.75 करोड़ रुपए की कमाई की थी. वहीं रिलीज के बाद पहले दिन इसने 12.25 करोड़ रुपए से खाता खोला और दूसरे ने दिन इसने दर्शकों को अपनी तरफ खींचते हुए 19.00 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली और तीसरे दिन तो इसने कमाल ही कर दिया. फर्स्ट संडे को 'भूत बंगला' ने 23.00 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया. लेकिन चौथे दिन ये औधे मुंह गिर पड़ी. जैसे ही वीकडेज शुरू हुआ इसकी कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई. बता दें कि 'भूत बंगला' ने चौथे दिन महज 6.75 करोड़ रुपए का ही कारोबार किया. ये आंकड़ें मेकर्स को थोड़ा निराश कर सकते हैं.

4 दिनों में किया 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'भूत बंगला' ने भारत में अब तक कुल 64.75 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और इसका ग्रॉस कलेक्शन 77.34 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं अगर इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. बता दें कि, अक्षय कुमार की फिल्म ने चौथे दिन दुनियाभर में 106.34 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है और इस लिहाज से देखा जाए तो ये फिल्म हिट होती नजर आ रही है.

कितना है 'भूत बंगला' का बजट?

आपको बता दें कि, प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी 'भूत बंगला' को बनाने में लगभग 120 करोड़ रुपए का खर्चा आया है. जिसमें प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों शामिल है. अगर ऐसे में देखा जाए तो ये मूवी हिट हो सकती है, क्योंकि इसे रिलीज हुए अभी सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं और इसने दुनियाभर में 106.34 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

Bhooth Bangla स्टारकास्ट

प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार के साथ तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी, जिष्णु सेनगुप्ता, मिथिला पालकर, मनोज जोशी, राजेश शर्मा और स्वर्गीय असरानी लीड रोल में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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