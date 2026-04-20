Bhooth Bangla Box Office collection day 4: 'भूत बंगला' का पहले मंडे को जलवा बरकरार, फिल्म ने 2 बजे तक की इतनी कमाई

अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. फिल्म 4 दिनों में 96 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर चुकी है. लोगों को प्रियदर्शन और अक्षय की जोड़ी खूब पसंद आ रही है.

अक्षय कुमार और दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अपना पुराना जादू चला दिया है. फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर शानदार प्रदर्शन के बाद अब पहले सोमवार यानी मंडे टेस्ट में कदम रख दिया है. हालांकि वर्किंग डे होने के कारण कमाई की रफ्तार में थोड़ी कमी देखी गई है, लेकिन फिल्म अब भी मजबूती के साथ 100 करोड़ के क्लब की ओर बढ़ रही है.

मंडे टेस्ट का कैसा है हाल

शुक्रवार को रिलीज हुई 'भूत बंगला' ने पिछले तीन दिनों में बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. फिल्म को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. कुछ ने कहानी में कमियों की ओर इशारा किया, तो कुछ ने इसे बेहतरीन हॉरर-कॉमेडी बताया. हालांकि, दर्शकों ने अक्षय की कॉमिक टाइमिंग और प्रियदर्शन के निर्देशन को खूब सराहा है. आईपीएल सीजन और वर्किंग डे होने के बावजूद, परिवारों की भारी भीड़ सिनेमाघरों का रुख कर रही है.

चौथे दिन की कमाई

फिल्म इस समय में भारत में लगभग 2,300 शोज के साथ चल रही है. शुरुआती आंकड़ों (Sacnilk) के अनुसार, सोमवार सुबह में फिल्म ने अब तक 0.75 करोड़ की शुरुआती नेट कमाई दर्ज की है. शाम तक यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है. इसके साथ ही, भारत में अब तक का कुल नेट कलेक्शन 58.75 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि कुल ग्रॉस कलेक्शन 69.71 करोड़ हो चुका है.

रविवार का धमाका और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म ने अपने पहले रविवार को जबरदस्त उछाल दिखाया था. देशभर में 11,682 शोज के माध्यम से फिल्म ने तीसरे दिन अकेले 23 करोड़ का कलेक्शन किया था. विदेशी बाजारों में भी फिल्म का डंका बज रहा है. अंतरराष्ट्रीय लेवल पर फिल्म अब तक 26.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है. इस तरह फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 96 करोड़ तक पहुंच गया है, जो आज शाम तक 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगा.

16 साल बाद अक्षय-प्रियदर्शन की कमबैक

यह फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की सुपरहिट जोड़ी पूरे 16 साल बाद साथ लौटी है. इससे पहले साल 2010 में आई फिल्म 'खट्टा मीठा' में इन्होंने साथ काम किया था. 'भूल भुलैया' जैसी कल्ट फिल्म देने वाली इस जोड़ी का इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे थे.

कलाकारों की बड़ी फौज

फिल्म की सफलता में इसके कलाकारों का भी बड़ा हाथ है. अक्षय कुमार के साथ फिल्म में परेश रावल, वामिका गब्बी, तब्बू, राजपाल यादव, मिथिला पालकर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गज नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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