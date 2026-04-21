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Bhooth Bangla Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल हुई Akshay Kumar की फिल्म? जानें अब तक कितनी हुई कमाई

'भूत बंगला' प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित एक हॉरर-कॉमेडी है, जिसमें अक्षय कुमार, परेश रावल और राजपाल यादव ने जबरदस्त एक्टिंग की है. फिल्म एक रहस्यमयी महल और उसके अतीत के इर्द-गिर्द घूमती है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 21, 2026 8:04 AM IST

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल हुई Akshay Kumar की फिल्म? जानें अब तक कितनी हुई कमाई
मंडे टेस्ट में कैसा रहा फिल्म का हाल?

प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की आइकोनिक जोड़ी ने सालों बाद 'भूत बंगला' के जरिए बड़े पर्दे पर वापसी की है. परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी जैसे कॉमेडी के दिग्गजों से सजी इस फिल्म ने अपने पहले तीन दिनों में तो बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया, लेकिन चौथे दिन यानी मंडे टेस्ट में फिल्म की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ती नजर आ रही है.

वीकेंड पर रही नोटों की बारिश

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत शानदार तरीके से की थी. पेड प्रीव्यू को मिलाकर फिल्म ने 16 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली थी. शनिवार और रविवार को तो दर्शकों ने 'भूत बंगला' को हाथों-हाथ लिया, जिससे कलेक्शन में भारी उछाल देखा गया. फिल्म ने रविवार को 23 करोड़ रुपये का अपना अब तक का सबसे ऊंचा सिंगल-डे कलेक्शन दर्ज किया.

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सिंगल डिजिट में सिमटी कमाई

कहते हैं कि किसी भी फिल्म की असली परीक्षा सोमवार को होती है. 'भूत बंगला' के लिए भी चौथा दिन चुनौती भरा रहा. जहां तीन दिनों तक फिल्म डबल डिजिट में कमाई कर रही थी, वहीं सोमवार को कलेक्शन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने सोमवार को लगभग 6.75 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. हालांकि, कामकाजी दिन के हिसाब से गिरावट नाॅर्मल है, लेकिन अक्षय कुमार की फिल्म से उम्मीदें थोड़ी ज्यादा थीं.

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डे-वाइज कलेक्शन का पूरा हिसाब

'भूत बंगला' ने पेड प्रिव्यूज के जरिए 3.75 करोड़ बटोरे थे. वहीं पहले दिन फिल्म ने 12.25 करोड़ की शानदार ओपनिंग की, जिसे मिलाकर कुल ओपनिंग 16 करोड़ रही. दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखा गया और इसने 19 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने रविवार को 23 करोड़ की बंपर कमाई कर डाली. फिल्म ने सोमवार को 6.75 करोड़ की कमाई की. जिससे अब फिल्म की टोटल कमाई 64.75 करोड़ हो गई है. आपको बता दें कि फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

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सस्पेंस और कॉमेडी का तड़का

बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में अक्षय कुमा का किरदार लोगों को बहुत पसंद आया है. इस फिल्म में अक्षय डबल रोल में है. जब वे अपनी बहन की शादी उस महल में करने की योजना बनाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वह संपत्ति शापित है. अलौकिक घटनाएं और रहस्यमयी अतीत फिल्म को एक दिलचस्प मोड़ देते हैं, जहां डर के साथ-साथ दर्शकों को राजपाल यादव और परेश रावल की कॉमेडी का तड़का भी मिलता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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