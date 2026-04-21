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Bhooth Bangla Box Office Collection Day 5: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने 5वें दिन पलट दी बाजी, 'धुरंधर 2' के बीच जमाया कब्जा

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को रिलीज हुए 5 दिन बीते चुके हैं और अब इसना बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया है. 5वें दिन फिल्म ने 'धुरंधर 2' के बीच भी कब्जा जमा लिया.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 21, 2026 11:48 PM IST

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 5: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने 5वें दिन पलट दी बाजी, 'धुरंधर 2' के बीच जमाया कब्जा
5 दिनों में कितना हुआ 'भूत बंगला' का कलेक्शन?

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों बड़ा ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियदर्शन और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की सुपरहिट जोड़ी 'भूत बंगला' के जरिए एक बार फिर से सिनेमाघरों में अपना जादू बिखेर रही है. 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) और 'धुरंधर 2' के बीच हो रही जबरदस्त भिड़ंत का असर अब साफ तौर पर इनके आंकड़ों में नजर आने लगा है. रिलीज के 5वें दिन अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' ने जबरदस्त छलांग लगाई है, जिसे देखकर कई हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के पसीने भी छूट जाएंगे.

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'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर जमाया कब्जा

एक तरफ जहां 1100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होकर रणवीर सिंह की फिल्म इतिहास रच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार की फिल्म ने वर्किंग डेज में भी अपनी पकड़ मजबूत रखते हुए यह साबित कर दिया है कि, दर्शकों को डराने और हंसाने का फॉर्मूला आज भी सुपरहिट है. 'भूत बंगला' के 5वें दिन के आंकड़े बता रहे हैं कि अक्षय ने न सिर्फ अपनी फिल्म की साख बचाई है, बल्कि 'धुरंधर 2' की ढलती रफ्तार का पूरा फायदा उठाते हुए सिनेमाघरों पर अपना कब्जा भी जमा लिया है.

'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने वीकेंड यानी पहले रविवार और तीसरे दिन 23 करोड़ रुपए की कमाई की थी, हालांकि, वर्किंग डे आते ही इसके कलेक्शन में तेजी से गिरावट दर्ज की गई थी. पहले सोमवार यानी चौथे दिन फिल्म ने महज 6.75 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, वहीं अब इसके 5वें दिन आंकड़े सामने आए हैं, जिसे थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है. रिलीज के 5वें दिन भूत बंगला ने 7.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

'भूत बंगला' वर्ल्डवाइड कलेक्शन

सैकनिल्क के 5 दिनों के आंकड़ों के मुताबिक, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने इस बार 5 दिनों में भारत में कुल 72.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और इसका ग्रॉस कलेक्शन 86.21 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं अगर बात करें इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो 'भूत बंगला' ने 5दिनों में दुनियाभर में 117.71 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.

मंगलवार को 'धुरंधर 2' का कितना रहा कलेक्शन?

'भूत बंगला' भले ही सिंगल डिजिट में कलेक्शन कर रही है, लेकिन इसकी कमाई करोड़ों में हो रही है और खास बात ये है कि, ये 'धुरंधर 2' से ज्यादा का कलेक्शन कर रही हैं. मंगलवार को जहां रणवीर सिंह की फिल्म ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, वहीं अक्षय की मूवी ने 7.65 करोड़ रुपए छापे हैं और इस लिहाज से देखा जाए तो अब 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमा रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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