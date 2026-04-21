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Bhooth Bangla Box Office Collection Day 5: अक्षय कुमार की फिल्म पांचवे दिन कैसी कर रही कमाई, जानें 2 बजे तक का कलेक्शन

'भूत बंगला' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं. इन पांच दिनों में फिल्म ने शानदार कलेक्शन कर लिया है. प्रियदर्शन की यह हॉरर-कॉमेडी दर्शकों को गुदगुदाने में कामयाब रही है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 21, 2026 2:09 PM IST

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 5: अक्षय कुमार की फिल्म पांचवे दिन कैसी कर रही कमाई, जानें 2 बजे तक का कलेक्शन
भूत बंगला की पांचवे दिन की कमाई

अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी जब भी साथ आती है, तो फिल्मों की कमाई रुकने का नाम नहीं लेती हैं. 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई 'भूत बंगला' ने अपने शुरुआती सफर में शानदार रफ्तार दिखाई थी. लेकिन अब वर्किंग दिनों में कमाई में थोड़ी गिरावट तो सामान्य है. फिल्म के सामने बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' खड़ी है. इसके साथ ही IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) का बढ़ता रोमांच भी दर्शकों को सिनेमाघरों से दूर खींच रहा है. इसके बाद भी फिल्म मजबूती से सिनेमाघरों में जमी हुई है.

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पांचवें दिन का कलेक्शन

रिलीज के पांचवें दिन यानी पहले मंगलवार को 'भूत बंगला' की कमाई में ठीक-ठीक देखी गई है. 'सैकनिल्क' के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार को दोपहर तक फिल्म ने लगभग 1.12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. फिल्म फिलहाल देशभर में 1,861 शोज पर चल रही है. हालांकि शाम और रात के शोज से आंकड़ों में बढ़ोतरी की उम्मीद है. फिल्म ने 2 बजे तक करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, तो उम्मीद है कि आज यह फिल्म पहले सोमवार से ज्यादा की कमाई कर सकती है.

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मंडे टेस्ट की कमाई

फिल्म के लिए सोमवार का दिन भी एवरेज था. रविवार को जहां फिल्म ने 23 करोड़ रुपये का विशाल कलेक्शन किया था, वहीं सोमवार यानी चौथे दिन को यह सीधे 6.75 करोड़ रुपये पर आ गिरी. यह लगभग 70.7% की भारी गिरावट थी. आमतौर पर बड़ी फिल्मों के कलेक्शन में सोमवार को गिरावट सामान्य मानी जाती है.

अब तक का कुल बॉक्स ऑफिस स्कोर

पेड प्रिव्यूज के जरिए 3.75 करोड़ की कमाई
पहले दिन की कमाई 12.25 करोड़
दूसरे दिन का कलेक्शन 19 करोड़
तीसरे दिन की कमाई 23 करोड़
चौथे दिन की कमाई 6.75 करोड़

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फिल्म की बेहतरीन स्टारकास्ट

भले ही बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रफ्तार थोड़ी कम हुई हो, लेकिन इसकी स्टारकास्ट की चर्चा हर तरफ है. अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, राजपाल यादव और वामिका गब्बी की अदाकारी लोगों को पसंद आ रही है. फिल्म में तब्बू, मिथुन चक्रवर्ती और आशुतोष राणा जैसे मंझे हुए कलाकार भी हैं. सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म में दिग्गज कलाकार असरानी भी नजर आ रहे हैं, जिनका पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था. उनके अंतिम पर्दे के दर्शन फैंस के लिए काफी इमोशनल हैं.

क्या है फिल्म का भविष्य?

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' जिस तरह से ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ रही है, उसने 'भूत बंगला' के शोज और दर्शकों पर सीधा असर डाला है. हालांकी इसके बीच भी फिल्म पूरी मजबूती से सिनेमाघरों में टिकी हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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