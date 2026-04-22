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Bhooth Bangla Box Office Collection Day 5: थमने का नाम नहीं ले रही 'भूत बंगला' की रफ्तार, मंगलवार की कमाई ने उड़ाए लोगों के होश!

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 5: अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही है. 5 दिनों में भारत में शानदार कमाई और वर्ल्डवाइड 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर फिल्म ने धमाका कर दिया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 22, 2026 6:29 AM IST

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 5: थमने का नाम नहीं ले रही 'भूत बंगला' की रफ्तार, मंगलवार की कमाई ने उड़ाए लोगों के होश!
Bhoot Bangla Box Office Collection

भारतीय सिनेमा के गलियारों में जब भी अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी साथ आती है, दर्शकों को कुछ आइकोनिक मिलने की गारंटी होती है. 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई 'भूत बंगला' ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है. फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स धराशायी हो रहे हैं.

बॉक्स ऑफिस का सफरनामा

फिल्म की शुरुआत बेहद शानदार रही. रिलीज से पहले रखे गए पेड प्रीव्यू ने ही 3.75 करोड़ रुपये बटोर कर हलचल मचा दी थी. फिल्म ने अपने पहले दिन यानी शुक्रवार को 12.25 करोड़ रुपये के साथ धांसू ओपनिंग की. वीकेंड पर तो जैसे दर्शकों का सैलाब उमड़ पड़ा, दूसरे दिन 19 करोड़ और तीसरे दिन यानी पहले रविवार को फिल्म ने छलांग लगाते हुए 23 करोड़ रुपये का बिजनेस किया.

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हालांकि, वर्किंग डे यानी सोमवार को कलेक्शन में गिरावट देखी गई, जो कि सामान्य है. सोमवार को फिल्म ने 6.75 करोड़ कमाए. लेकिन मंगलवार यानी 5वें दिन की रिपोर्ट काफी उत्साहजनक है, जहां फिल्म ने स्थिरता दिखाते हुए 7.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. अब तक फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 71.57 करोड़ रुपये हो चुका है.

ग्लोबल मार्केट में 100 करोड़ का क्लब

सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी का डंका बज रहा है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म का कुल बजट लगभग 120 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, और जिस तरह से यह फिल्म मजबूती से आगे बढ़ रही है, उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड तक यह फिल्म अपना बजट वसूल कर मुनाफे की राह पर चल पड़ेगी.

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फिल्म की स्टारकास्ट और कहानी

'भूत बंगला' की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टारकास्ट और अक्षय कुमार का डबल रोल है. दर्शकों को अक्षय का दोहरा अवतार काफी पसंद आ रहा है. इसके साथ ही, प्रियदर्शन ने परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी जैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ कॉमेडी का वह पुराना फ्लेवर वापस लाया है, जिसकी कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी. फिल्म में तब्बू, जिशु सेनगुप्ता और वामिका गब्बी ने भी अपनी परफॉर्मेंस से चार चांद लगाए हैं. यह फिल्म दिग्गज अभिनेता असरानी की आखिरी फिल्म है, जो सिनेमा प्रेमियों के लिए इसे और भी खास और यादगार बनाती है.

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बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म एकता कपूर और अक्षय कुमार का एक सफल कोलाबरेशन साबित हुई है. हॉरर और कॉमेडी का परफेक्ट मिक्सअप होने के कारण इसे हर उम्र के दर्शक पसंद कर रहे हैं. अगर इसकी रफ्तार ऐसी ही रही, तो यह 2026 की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बन सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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