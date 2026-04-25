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Bhooth bangla Box office collection Day 8: प्रियदर्शन-अक्षय की जोड़ी ने फिर मचाया धमाल, दूसरे फ्राईडे हुई छप्परफाड़ कमाई

Bhooth bangla Box office collection Day 8: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने 'भूत बंगला' के साथ बॉक्स ऑफिस पर फिर से हलचल मचा दी है. हॉरर-कॉमेडी का यह तड़का दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 25, 2026 6:56 AM IST

Bhooth bangla Box office collection Day 8: प्रियदर्शन-अक्षय की जोड़ी ने फिर मचाया धमाल, दूसरे फ्राईडे हुई छप्परफाड़ कमाई
Bhooth Bangla Box Office Day 8

भारतीय सिनेमा में जब भी हॉरर-कॉमेडी और अक्षय कुमार का नाम साथ आता है, तो दर्शकों की उम्मीदें सातवें आसमान पर होती हैं. 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई फिल्म 'भूत बंगला' ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रियदर्शन और अक्षय की जोड़ी आज भी बॉक्स ऑफिस पर हिट है. फिल्म ने सिनेमाघरों में अपना एक हफ्ता पूरा कर लिया है और अब दूसरे हफ्ते के सफर पर निकल चुकी है.

ओपनिंग और पहले हफ्ते की कमाई

'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत बेहद शानदार तरीके से की थी. पेड प्रीव्यू के साथ फिल्म ने 16 करोड़ रुपये की धमाकेदार ओपनिंग की. पहले वीकेंड के दौरान दर्शकों का क्रेज पीक पर था, जिसके चलते फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों में शानदार आंकड़े दर्ज किए. हालांकि, हर बड़ी फिल्म की तरह वर्किंग डे यानी सोमवार को इसकी कमाई में गिरावट देखी गई और यह सिंगल डिजिट में सिमट गई.

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पहले सोमवार को फिल्म ने 6.75 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसके बाद से फिल्म लगातार स्थिर गति से आगे बढ़ रही है. फिल्म का बजट को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स इसे एक सफल वेंचर मान रहे हैं.

8वें दिन की रिपोर्ट और कुल कमाई

रिलीज के आठवें दिन (दूसरे शुक्रवार) की बात करें तो फिल्म ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी है. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने अब तक 5.75 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. इस प्रकार, भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 90.15 करोड़ रुपये हो चुका है. देश भर के 8,252 शोज में फिल्म का प्रदर्शन शानदार रहा है.

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डे-वाइज कलेक्शन की पूरी लिस्ट

पेड प्रीव्यू: 3.75 करोड़

पहला शुक्रवार (डे 1): 12.25 करोड़

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शनिवार (डे 2): 19 करोड़

रविवार (डे 3): 23 करोड़ (उच्चतम)

पहला सोमवार (डे 4)- 6. 75 करोड़ रुपये

पहला मंगलवार (डे 5)- 8 करोड़ रुपये

पहला बुधवार (डे 6)- 6.15 करोड़ रुपये

पहला गुरुवार (डे 7)- 5.50 करोड़ रुपये

दूसरा शुक्रवार (डे 8)- 5.75 करोड़

क्यों खास है 'भूत बंगला'?

यह फिल्म केवल आंकड़ों की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि इसकी स्टार कास्ट और निर्देशक की वजह से भी सुर्खियां बटोर रही है. बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म को एकता कपूर और अक्षय कुमार ने मिलकर प्रोड्यूस किया है.

फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल और राजपाल यादव की वापसी ने 'भूल भुलैया' की यादें ताजा कर दी हैं. साथ ही तब्बू, जिशु सेनगुप्ता और वामिका गब्बी की दमदार एक्टिंग ने कहानी में जान डाल दी है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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