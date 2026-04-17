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Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' ने ओपनिंग डे पर शाम 7 बजे तक की इतनी कमाई, जानें कलेक्शन

Bhooth Bangla Opening Day Collection: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' सिनेमाघरों में आ चुकी है. उनकी ये फिल्म लोगों को पैसा वसूल मनोरंजन दे रही है. आइए जानते हैं कि फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 17, 2026 7:25 PM IST

Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' ने ओपनिंग डे पर शाम 7 बजे तक की इतनी कमाई, जानें कलेक्शन
अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 1: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) को लेकर कहा जाता है कि वह एक साल में एक-दो नहीं कई-कई मूवीज रिलीज करते हैं. फिलहाल, साल 2026 में अक्षय कुमार की पहली फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर ठीक उसी तरह रिस्पॉन्स भी मिल रहा है. फिल्म 'भूत बंगला' देखने के बाद लोगों सोशल मीडिया पर रिएक्शन दे रहे हैं और इसे जबरदस्त एंटरटेनर बता रहे हैं. ये फिल्म ओपनिंग डे पर अच्छा कलेक्शन कर रही है. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने पहले दिन शाम सात बजे तक कितना कलेक्शन कर लिया है.

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अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने मचाया धमाल

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने 17 अप्रैल को बड़े पर्दे पर दस्तक दी है. इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन बता रहा है ये लोगों को कितना पसंद आ रही है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने ओपनिंग डे पर शाम 7 बजे तक 7.49 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. बताते चलें कि इस फिल्म के 16 अप्रैल को पेड प्रीव्यू शोज थे, जिसमें 3.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस तरह से अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने खबर लिखे जाने तक 10.99 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया था. अब तक कमाई के आधार पर कहा जा सकता है कि एक्टर की ये फिल्म 12-13 करोड़ रुपये की ओपनिंग लेगी. अगर फिल्म में पेड प्रीव्यू शोज की कमाई जोड़ दी जाए ते यो आंकड़ा 15 करोड़ रुपये पार कर जाएगा.

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'भूत बंगला' के बाद इन मूवीज में नजर आएंगे अक्षय कुमार

प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, असरानी, राजपाल यादव, तब्बू और वामिका गब्बी जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. बताते चलें कि असरानी की ये आखिरी फिल्म है, क्योंकि उनका साल 2025 की दिवाली पर निधन हो गया था. अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी पाइपलाइन में 'वेलकम टू जंगल', 'हैवान', 'गोलमाल 5' समेत कुछ अन्य मूवीज भी हैं. उनकी इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. अक्षय कुमार पिछली बार साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म जॉली 'एलएलबी 3' में नजर आए थे. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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