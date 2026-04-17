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Bhooth Bangla Box Office Day 1: धड़ाधड़ नोट छाप रही 'धुरंधर 2' का सूपड़ा साफ करेगी 'भूत बंगला'? पहले दिन हुई इतनी कमाई

Bhooth Bangla Box Office Day 1 Early Estimates: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धुरंधर 2 को टक्कर देनी शुरू कर दी है. चलिए जानते हैं कि ये फिल्म रिलीज के पहले दिन कितने करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 17, 2026 11:24 AM IST

Bhooth Bangla Box Office Day 1: धड़ाधड़ नोट छाप रही 'धुरंधर 2' का सूपड़ा साफ करेगी 'भूत बंगला'? पहले दिन हुई इतनी कमाई
Bhooth Bangla Box Office Day 1 Early Estimates

Bhooth Bangla Box Office Day 1 Early Estimates: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और प्रियदर्शन की जोड़ी एक लंबे समय के बाद फिर से बॉक्स ऑफिस पर लौटी है. आते ही इन दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया है. इनकी मच अवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म 'भूत बंगला' के रिलीज होते ही धरंधर 2 का मोहभंग होने लगा है. यही वजह है जो बीते दिन से ही धुरंधर 2 की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. वहीं लोगों की नजर अब फिल्म 'भूत बंगला' पर जा टिकी है. फिल्म 'भूत बंगला' की जबरदस्त एडवांस बुकिंग देखने को मिली थी. ऐसे में माना जा रहा है कि फिल्म 'भूत बंगला' रिलीज के पहले ही दिन तगड़ी कमाई करने वाली है. sacnilk.com की एक रिपोर्ट की मानें तो पहले ही दिन इस फिल्म की कमाई 3.50- 3.75 करोड़ रुपए का आंकड़ा छूने वाली है. वहीं अगर बात की जाए लाइव कमाई की तो अब तक भूत बंगला ने 1.00 करोड़ रुपए अपनी झोली में डाल लिए हैं. इसी के साथ भूत बंगला का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 1.18 करोड़ रुपए हो गया है.

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अक्षय कुमार ने लिया बड़ा रिस्क

भूत बंगला का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन 1.00 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. हालांकि फिल्म 'भूत बंगला' के फाइल आंकड़े आने में अभी समय है. सही आंकड़े आने के बाद ही फिल्म 'भूत बंगला' की कमाई का खुलासा हो पाएगा. यहां एक बात कही जा सकती है कि फिल्म 'भूत बंगला' सात जन्मों में भी धुरंधर 2 के ओपनिंग रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगी. वह बात अलग है कि भूत बंगला ने कम से कम धुरंधर 2 को टक्कर देने के बारे में सोचा तो. बाकी फिल्मों के मेकर्स को रिलीज डेट ही आगे बढ़ाए जा रहे हैं. एकता कपूर, प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ने कम से कम धुरंधर 2 को पटखनी देने के बारे में तो सोचा.

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क्या होने वाला है भूत बंगला का बॉक्स ऑफिस पर हाल?

गौरतलब है कि फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार सबको हंसाते नजर आ रहे हैं. भूत बंगला में अक्षय कुमार को वामिका गब्बी के साथ रोमांस करने को मिला है. इसके अलावा फिल्म में तबू, मिथिल पालकर, राजपाल यादव, परेश रावल और असरानी जैसे सितारे भी नजर आ रहे हैं. माना जा रहा है कि वीकेंड पर फिल्म 'भूत बंगला' की कमाई में तेजी देखने को मिल सकती है. वैसे भी एक जमाने से बॉक्स ऑफिस पर कोई अच्छी हॉरर कॉमेडी फिल्म रिलीज नहीं हुई है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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