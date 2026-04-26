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Bhooth Bangla Collection Day 10: 'भूत बंगला' ने संडे को किया बंपर कलेक्शन, फिल्म की हो गई इतनी कमाई

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने रिलीज के बाद दूसरे रविवार को जबरदस्त कमाई की है. आइए जानते हैं कि फिल्म का कितना कलेक्शन हो गया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 26, 2026 11:06 PM IST

Bhooth Bangla Collection Day 10: 'भूत बंगला' ने संडे को किया बंपर कलेक्शन, फिल्म की हो गई इतनी कमाई
भूत बंगला ने रिलीज के बाद 10वें दिन इतनी कमाई कर ली है.

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 10: बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) लोगों को मनोरंजन कर रही है. 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने दूसरे रविवार को बंपर कलेक्शन किया है. अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरा वीकेंड पूरा कर लिया है. इस फिल्म ने बीते शनिवार को 100 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्र कर ली थी. इससे पता चलता है कि फिल्म को पसंद किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने 10 दिनों में कितना कलेक्शन कर लिया है.

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फिल्म 'भूत बंगला' ने दूसरे वीकेंड पर छापे नोट

एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' दूसरे वीकेंड पर अच्छी कमाई की है. फिल्म ने दूसरे वीकेंड पर 29 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने रविवार यानी 10वें दिन 12.50 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से इस फिल्म अब तक 113.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने रविवार को ओवरसीज 3 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से फिल्म ने वर्ल्डवाइड 179.48 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. बता दें कि फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार के अलावा तब्बू, असरानी, वामिका गब्बी,परेश रावल, राजपाल यादव नजर आ रहे हैं. इन सभी सितारों ने जबरदस्त एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया है.

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फिल्म 'भूत बंगला' की कमाई के आंकड़े
पेड प्रीव्यू- 3.75 करोड़ रुपये
डे 1- 12.25 करोड़ रुपये
डे 2- 19 करोड़ रुपये
डे 3- 23 करोड़ रुपये
डे 4- 6.75 करोड़ रुपये
डे 5- 8 करोड़ रुपये
डे 6- 6.15 करोड़ रुपये
डे 7- 5.50 करोड़ रुपये
डे 8- 5.75 करोड़ रुपये
डे 9- 10.75 करोड़ रुपये
डे 10- 12.50 करोड़ रुपये
कुल कमाई- 113.40 करोड़ रुपये

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फिल्म 'भूत बंगला' को प्रियदर्शन किया डायरेक्ट

फिल्म 'भूत बंगला' को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है. इससे पहले भी प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार की कई मूवीज को डायरेक्ट किया था और उन्हें बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इससे साबित होता है कि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म हिट की गारंटी है. अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' और फिल्म 'हैवान' में काम करते नजर आएंगे. बताते चलें कि अक्षय कुमार की फिल्म 'हैवान' का डायरेक्शन भी प्रियदर्शन करने वाले हैं. अक्षय कुमार की इन अपकमिंग मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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