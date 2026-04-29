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Bhooth Bangla Box Office Day 13: मौका मिलते ही भूतों ने दबोची हमजा की गर्दन, 11 बजे दिखा 'भूत बंगला' का भौकाल

Bhooth Bangla Box Office Day 13: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' इस समय बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. चलिए जानते हैं कि दूसरे बुधवार को इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर क्या गुल खिलाए हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 29, 2026 11:36 AM IST

Bhooth Bangla Box Office Day 13: मौका मिलते ही भूतों ने दबोची हमजा की गर्दन, 11 बजे दिखा 'भूत बंगला' का भौकाल
Bhooth Bangla Box Office Collection

Bhooth Bangla Box Office Day 10: अप्रैल की शुरुआत में किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई फिल्म धुरंधर 2 को टक्कर दे पाएगी. सबको लग रहा था कि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म भूत बंगला (Bhooth Bangla) भी धुरंधर 2 के आगे नहीं टिक पाएगी. हालांकि अक्षय कुमार की इस फिल्म ने इस बात को गलत साबित कर दिया है. फिल्म भूत बंगला को रिलीज हुए आज 13 दिन हो गए हैं. 13 दिन होने के बाद भी फिल्म भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर गर्दा काटती हुई है. एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जब फिल्म भूत बंगला ने करोड़ों में कमाई न की हो. जबकि फिल्म भूत बंगला से लोगों को खास उम्मीद नहीं थी. वह बात अलग है कि प्रियदर्शन की इस फिल्म ने रातों रात 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर डाला. अब ये फिल्म तेजी से 200 करोड़ क्लब की तरफ बढ़ रही है. sacnilk.com के मुताबिक फिल्म भूत बंगला ने सुबह 11 बजे तक 18 लाख रुपए की कमाई कर ली है. आज सुबह से अब तक फिल्म भूत भुलैया के 2,135 शोज दिखाए जा रहे हैं. फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन इस हिसाब से 144.46 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं भूत बंगला का नेट कलेक्शन ₹121.58 करोड़ रुपए आंका जा रहा है.

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कैसा रहा भूत बंगला के लिए ये हफ्ता?

भूत बंगला के आंकड़े इस बात का सबूत है कि अक्षय कुमार की फिल्म इतनी आसानी से हार मानने के लिए राजी नहीं है. यही वजह है जो फिल्म भूत बंगला धुरंधर 2 के लिए आफत बनी हुई है. हालांकि ये आंकड़े फाइनल नहीं है. रात होते-होते ही समझ आएगा कि भूत बंगला ने रिलीज के 13वें दिन कितना आंकड़ा पार किया है. अगर बात की जाए इस हफ्ते की तो रिलीज के 8वें दिन भूत बंगला ने 5.75 करोड़ रुपए कमाए थे. नवें दिन भूत बंगला ने 10.75 करोड़ रुपए, दसवें दिन 12.50 करोड़ रुपए, ग्याहरवें दिन 3.65 करोड़ रुपए और बाहरवें दिन 4.35 करोड़ रुपए का बिजनेस किया.

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अक्षय कुमार और वमिका गब्बी ने जीता दिल

फिल्म भूत बंदला में अक्षय कुमार और वमिका गब्बी की जोड़ी ने फैंस का दिल जीत लिया है. फिल्म में अक्षय कुमार और वमिका गब्बी दोनों ने ही डबल रोल निभाया है. यही वजह है किरदारों ने भूत बंगला की कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया है. फिल्म भूत बंगला में परेश रावल और राजपाल यादव की कॉमेडी ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. इन किरदारों को देखकर आपको भूल भुलैया की एक बार के लिए याद जरुर आएगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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