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Bhooth Bangla Box Office Day 13: बॉक्स ऑफिस पर फिर दिखाया अक्षय कुमार ने तांडव, 13वें दिन हुई नोटों की बारिश

Bhooth Bangla Box Office Day 13: अक्षय कुमार ने बीते 13 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उठा रखा है. उनकी फिल्म 'भूत बंगला' इस समय लगातार नोट छाप रही है. चलिए जानते हैं कि भूत बंगल ने अब तक कितने नोट कूट डाले हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 30, 2026 7:11 AM IST

Bhooth Bangla Box Office Day 13: बॉक्स ऑफिस पर फिर दिखाया अक्षय कुमार ने तांडव, 13वें दिन हुई नोटों की बारिश
Bhooth Bangla box office collection

Bhooth Bangla Box Office Day 13: बॉक्स ऑफिस पर इस समय तगड़ा घमासान देखने को मिल रहा है. फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाया हुआ है. वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म भूत बंगला (Bhooth Bangla) ने भी सिनेमाघरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है. ये अक्षय कुमार का जादू ही है जो उनकी फिल्म 13 दिनों में ही 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने की कागार पर पहुंच गई है. इस समय फिल्म भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा रही है. sacnilk.com के मुताबिक फिल्म भूत बंगला ने दुनियाभर में 199.38 करोड़ रुपए के नोट छाप डाले हैं. फिल्म भूत बंगला का ग्रॉस कलेक्शन 147.88 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 51.50 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. इसके अलावा भूत बंगला का नेट कलेक्शन 124.50 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. इस फिल्म के पूरी इंडिया में 136,761 शोज दिखाए गए हैं. कहना गलत नहीं होगा कि आंकड़े के मामले में भूत बंगला अब भी धुरंधर 2 को तगड़ी टक्कर दे रही है. इस फिल्म की रिलीज के बाद से ही धुरंधर 2 औंधे मुंह जा गिरी, लगातार धुरंधर 2 की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है.

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कैसे रहे भूत बंगला के लिए 13 दिन

फिल्म भूत बंगला को रिलीज हुए 13 दिन हो चुके हैं. 13 दिनों में इस फिल्म खूब कमाई की है. इसी के साथ भूत बंगला अक्षय कुमार के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक बन गई है. चलिए जानते हैं कि भूत बंगला ने अब तक कितने नोट छापे हैं.

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वीक 1 - 84.40 करोड़ रुपए
8वां दिन - 5.75 करोड़ रुपए
9वां दिन- 10.75 करोड़ रुपए
10वां दिन - 12.50 करोड़ रुपए
11वां दिन - 3.65 करोड़ रुपए
12 वां दिन - 4.35 करोड़ रुपए
13वां दिन - 3.25 करोड़ रुपए

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क्यों चल रहा है भूत बंगला का जादू

फिल्म भूत बंगला को बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने बनाया है. एक जमाने में प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ने साथ काम किया है. अक्षय कुमार के अलावा फिल्म में वामिका गब्बी, असरानी, राजपाल यादव, तब्बू और परेश रावल भी नजर आए हैं. इन सभी कलाकारों ने फिल्म में जबरदस्त काम किया है. यही वजह है जो लोग इस हॉरर कॉमेडी फिल्म से इंप्रेस हो गए हैं. ये फैंस का प्यार ही है जो भूत बंगला ने अपना बजट कर निकाल लिया है. भूत बंगला को तो रिलीज के चंद दिनों में ही हिट साबित कर दिया गया था. अच्छी कहानी होने की वजह से ही भूत बंगला धुरंधर 2 को पछाड़ पा रही है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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