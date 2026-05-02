Bhooth Bangla Box Office Day 14: शनिवार आते ही भूत बंगला पर छाई साढ़े साती, 10 बजे तक हुआ इतना बुरा हाल

Bhooth Bangla Worldwide Box Office Day 16: बॉक्स ऑफिस पर इस समय धुरंधर 2 के अलावा अगर किसी का बज चल रहा है तो वो है अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म भूत बंगला (Bhooth Bangla)... जो कि इस समय लोगों के सिरों पर चढ़कर बोल रही है. बीते 2 हफ्तों से इस फिल्म ने धुरंधर 2 की हालत कर रखी है. हाल है ये कि धुरंधर 2, 2000 करोड़ के क्लब में ही शामिल नहीं हो पा रही है. फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. इस फिल्म को रिलीज हुए 16 दिन हो चुके हैं. 16 दिनों अब भूत बंगला की रफ्तार कम होने लगी है. अगर बात की जाए आज के कलेक्शन की तो आज इस फिल्म ने 6 लाख रुपए की कमाई की है. सुबह से अब तक इस फिल्म ने काफी कम बिजनेस किया है, हालांकि आज शनिवार है. इससे पता चलता है कि धुरंधर 2 के साथ साथ भूत बंगला का क्रेज भी कम हो रहा है. आज सुबह से अब तक भूत बंगला के 489 शोज दिखाए जा चुके हैं. वहीं फिल्म की टोटल इंडियन ग्रॉस 157.62 करोड़ रुपए हो गई है. वहीं भूत बंगला का नेट कलेक्शन 132.71 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. हालांकि सही आंकड़े जानने के लिए हमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा. ये आंकड़े फाइनल नहीं है. रात तक ही समझ आ पाएगा कि भूत बंगला ने कितने नोट छाप लिए हैं.
फिल्म भूत बंगला को अब तक केवल धुरंधर 2 का ही सामना करना पड़ रहा था. माइकल वैसे भी बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पा रही है. वहीं बाकी रीजनल फिल्में भी भूत बंगला का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी. हालांकि इस शुक्रवार को पिट स्यापा, पैट्रिऑट, राजा शिवाजी और एक दिन जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी हैं. ये सारी ही फिल्में भूत बंगला का चैलेंज कर रही है. इनें से राजा शिवाजी को तो बहुत पसंद किया जा रहा है.
जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि वीकेंड शुरू होने के बाद भी भूत बंगला की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. इससे ज्यादा तो ये फिल्म वीक डेज में कमा ले जाती है. अब वीकेंड पर भी भूत बंगला का जादू नहीं चल पा रहा है. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि भूत बंगला के लिए लंबे समय तक टिकना अब चैलेंजिंग होने वाला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…