google-preferred
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Bhooth Bangla Box Office Day 14: शनिवार आते ही भूत बंगला पर छाई साढ़े साती, 10 बजे तक हुआ इतना बुरा ...

Bhooth Bangla Box Office Day 14: शनिवार आते ही भूत बंगला पर छाई साढ़े साती, 10 बजे तक हुआ इतना बुरा हाल

Bhooth Bangla Box Office Day 16: वीकेंड आते ही अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने एक बार फिर से नोट छापने शुरू कर दिए हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं शनिवार आते ही इस फिल्म ने किस तरह से कमाई शुरू की है.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: May 2, 2026 10:17 AM IST
bollywoodlife.com top news

Bhooth Bangla Box Office Day 14: शनिवार आते ही भूत बंगला पर छाई साढ़े साती

Bhooth Bangla Worldwide Box Office Day 16: बॉक्स ऑफिस पर इस समय धुरंधर 2 के अलावा अगर किसी का बज चल रहा है तो वो है अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म भूत बंगला (Bhooth Bangla)... जो कि इस समय लोगों के सिरों पर चढ़कर बोल रही है. बीते 2 हफ्तों से इस फिल्म ने धुरंधर 2 की हालत कर रखी है. हाल है ये कि धुरंधर 2, 2000 करोड़ के क्लब में ही शामिल नहीं हो पा रही है. फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. इस फिल्म को रिलीज हुए 16 दिन हो चुके हैं. 16 दिनों अब भूत बंगला की रफ्तार कम होने लगी है. अगर बात की जाए आज के कलेक्शन की तो आज इस फिल्म ने 6 लाख रुपए की कमाई की है. सुबह से अब तक इस फिल्म ने काफी कम बिजनेस किया है, हालांकि आज शनिवार है. इससे पता चलता है कि धुरंधर 2 के साथ साथ भूत बंगला का क्रेज भी कम हो रहा है. आज सुबह से अब तक भूत बंगला के 489 शोज दिखाए जा चुके हैं. वहीं फिल्म की टोटल इंडियन ग्रॉस 157.62 करोड़ रुपए हो गई है. वहीं भूत बंगला का नेट कलेक्शन 132.71 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. हालांकि सही आंकड़े जानने के लिए हमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा. ये आंकड़े फाइनल नहीं है. रात तक ही समझ आ पाएगा कि भूत बंगला ने कितने नोट छाप लिए हैं.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Bhooth Bangla Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फिल्म ने बिखेरा जलवा, शुक्रवार को सिनेमाघरों में हुई नोटों की बारिश

भूत बंगला की कमाई में क्यों हो रही है गिरावट?

फिल्म भूत बंगला को अब तक केवल धुरंधर 2 का ही सामना करना पड़ रहा था. माइकल वैसे भी बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पा रही है. वहीं बाकी रीजनल फिल्में भी भूत बंगला का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी. हालांकि इस शुक्रवार को पिट स्यापा, पैट्रिऑट, राजा शिवाजी और एक दिन जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी हैं. ये सारी ही फिल्में भूत बंगला का चैलेंज कर रही है. इनें से राजा शिवाजी को तो बहुत पसंद किया जा रहा है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 15: बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की धाक! 15वें दिन के आंकड़े देख दंग रह जाएंगे मेकर्स

कितने समय तक चलेगा भूत बंगला का जादू

जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि वीकेंड शुरू होने के बाद भी भूत बंगला की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. इससे ज्यादा तो ये फिल्म वीक डेज में कमा ले जाती है. अब वीकेंड पर भी भूत बंगला का जादू नहीं चल पा रहा है. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि भूत बंगला के लिए लंबे समय तक टिकना अब चैलेंजिंग होने वाला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

bollywoodlife.com top news
Also Read

Bhooth Bangla Box Office: रिलीज के 14वें दिन 'भूत बंगला' ने की 200 करोड़ के क्लब में एंट्री, दुनियाभर में कर डाली इतनी कमाई

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

मुनव्वर फारूकी के घर गूंजी किलकारी! पत्नी मेहजबीन ने दिया बेटी को जन्म, अस्पताल से सामने आई पहली झलक