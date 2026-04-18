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Bhooth Bangla Box Office Day 2: दूसरे दिन 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया भौकाल, 'धुरंधर 2' को दी पटखनी

Bhooth Bangla Box Office Day 2: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने रिलीज होते ही नोट छापने शुरू कर दिए हैं. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक कितने नोट छाप डाले हैं. आंकड़े देखकर आप भी चौंक जाएंगे.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 18, 2026 11:15 AM IST

Bhooth Bangla Box Office Day 2: दूसरे दिन 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया भौकाल, 'धुरंधर 2' को दी पटखनी
Bhoot Bangla box office

Bhooth Bangla Box Office Day 2: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की साल की पहली फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, इस फिल्म को बनाने के लिए अक्षय कुमार ने बॉलीवुड के जानेमाने फिल्ममेकर प्रियदर्शन के साथ हाथ मिलाया है. एक लंबे समय बाद इन दोनों की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर लौटी है. ऐसे में आते ही इन दोनों का जादू बॉक्स ऑफिस पर चल गया है. इनकी फिल्म 'भूत बंगला' ने आते ही धरंधर 2 को टक्कर देनी शुरू कर दी है. ये भूत बंगला का ही असर है जो कि धुरंधर 2 की कमाई 2 दिन में ही गिर गई है. लोग अचानक ही भूत बंगला की तरफ दिलचस्पी दिखा रहे हैं. ऐसे में फिल्म 'भूत बंगला' जमकर कमाई कर रही है. sacnilk.com की एक रिपोर्ट की मानें तो फिल्म 'भूत बंगला' ने रिलीज के दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक 46 लाख रुपए छाप लिए हैं. वहीं धुरंधर 2 के लिए ये आंकड़ा केवल 10 लाख रुपए पर ही आकर अटक गया. आज भूत बंगला के करीब 1,989 शोज दिखाए जा रहे हैं. इस हिसाब से देखा जाए तो भूत बंगला ने रिलीज के दूसरे दिन 19.44 करोड़ रुपए का टोटल ग्रॉस कलेक्शन जमा किया है. इसके अलावा भूत बंगला का नेट कलेक्शन 16.21 करोड़ रुपए हो गया है.

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धुरंधर 2 के लिए श्राप साबित हुई भूत बंगला

रिलीज के पहले ही दिन अक्षय कुमार की फिल्म ने 12.25 करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस किया था. कहना गलत नहीं होगा कि इस साल अक्षय कुमार ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी की है. एक जमाना था जब अक्षय कुमार की लगभग हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थी. अक्षय कुमार एक हिट के लिए तरह रहे थे. अब अक्षय कुमार की इस फिल्म ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया है. हालांकि इतनी सी कमाई करके भूत बंगला धुरंधर 2 को टक्कर नहीं दे सकती. धुरंधर ने तो आते ही नोटो की झड़ी लगानी शुरू कर दी थी. हालांकि फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज के बाद धुरंधर 2 की रफ्तार पर ब्रेक जरुर लग गया है.

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भूत बंगला की क्यों हो रही है तारीफ

जब से भूत बंगला रिलीज हुई है तब से ही फैंस के बीच हंगामा मचा हुआ है. दावा किया जा रहा है कि अक्षय कुमार की ये बेस्ट हॉरर कॉमेडी में से एक है. इतनी तारीफ की वजह से फिल्म की कहानी, जिसे एक पुरानी हवेली के इर्दगिर्द बुना गया है. फिल्म में कॉमेडी के नाम पर सभी सितारे जबरदस्त परफॉर्मेंस देते नजर आए हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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