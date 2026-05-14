google-preferred
  • Home
  • Box Office
  • Bhooth Bangla Box Office Day 27: बॉक्स ऑफिस पर 'लल्लनटॉप' कमाई कर रही है 'भूत बंगला&#...

Bhooth Bangla Box Office Day 27: बॉक्स ऑफिस पर 'लल्लनटॉप' कमाई कर रही है 'भूत बंगला', 7 फिल्मों से छिड़ी थी जंग

Bhooth Bangla Box Office Day 27: रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी और धुरंधर 2 के होने के बाद भी भूत बंगला का जलवा कायम है. ये फिल्म लगातार नोट छाप रही है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म का क्या कलेक्शन हो चुका है.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: May 14, 2026 7:15 AM IST
bollywoodlife.com top news

'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस

Bhooth Bangla Box Office Day 27: किसने सोचा था कि सालों बाद अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और प्रियदर्शन (Priyadarshan) की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा जाएगी. इन दोनों की फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) को रिलीज हुए 27 दिन का समय हो चुका है. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म करीब एक महीने से बवाल काट रही है. बावजूद इसके कोई भी भूत बंगला को रोक नहीं पा रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि रिलीज के बाद से लेकर अब तक ये भूत बंगला 7 फिल्मों को टक्कर दे चुकी है. बावजूद इसके भूत बंगला का भूत लोगों के सिर से उतरने के लिए राजी नहीं है. लोगों को ये फिल्म खूब पसंद आ रही है. हालांकि वीक डेज में फिल्म 'भूत बंगला' की हालत अब खराब होने लग गई है. अगर बात की जाए फिल्म 'भूत बंगला' की कमाई की तो इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 246.60 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है. इसी के साथ फिल्म 'भूत बंगला' का इंडियन ग्रॉस 193.35 करोड़ रुपए और ओवरसीज कलेक्शन 53.25 करोड़ रुपए हो गया है. इसके अलावा फिल्म 'भूत बंगला' का नेट कलेक्शन 163.05 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. बीते दिन फिल्म 'भूत बंगला' के करीब 200,604 शोज दिखाए गए हैं.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 27: बड़ी फिल्मों की भीड़ में भी कायम है अक्षय कुमार का जलवा, 200 करोड़ क्लब की दहलीज पर फिल्म

भूत बंगला की कमाई में क्यों दिखी गिरावट

वीक डेज के बीच में फिल्म 'भूत बंगला' का भूत लोगों के सिर से उतरने लगा है. बुधवार में फिल्म 'भूत बंगला' ने 1.92 करोड़ रुपए कमाए थे. वहीं वृहस्पतिवार में फिल्म 'भूत बंगला' की कमाई 1.46 करोड़ रुपए ही रह गई है. वीक डेज पर फिल्म 'भूत बंगला' की कमाई में उतारचढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. माना जा रहा है कि राजा शिवाजी और धुरंधर 2 ने अब भी फिल्म 'भूत बंगला' के दर्शकों को बांट रखा है. बॉक्स ऑफिस पर चल रहा ये तगड़ा कॉम्पिटिशन फिल्म 'भूत बंगला' पर भारी पड़ रहा है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 26: अक्षय कुमार ने छीना कार्तिक आर्यन का ताज, 26वें दिन बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर-कॉमेडी फिल्म

वीक 1 - 84.40 करोड़ रुपए
वीक 2- 43.75 करोड़ रुपए
वीक 3- 21.85 करोड़ रुपए
डे 22 - 2.08 करोड़ रुपए
डे 23 - 3.57 करोड़ रुपए
डे 24 - 4.76 करोड़ रुपए
डे 25 - 1.58 करोड़ रुपए
डे 26- 1.92 करोड़ रुपए
डे 27- 1.46 करोड़ रुपए

bollywoodlife.com top news
Also Read

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 25: अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप-10 फिल्मों में 'भूत बंगला' की एंट्री, बनाया नया रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

भयंकर ट्रोलिंग के बीच Alia Bhatt ने फिर दिखाया हेटर्स को ठेंगा, Cannes 2026 में फिर उड़ाया गर्दा