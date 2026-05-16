Bhooth Bangla Box Office Day 29: पांचवा शुक्रवार आते ही औंधे मुंह गिरी 'भूत बंगला', अब कैसे होगा 200 करोड़ का आंकड़ा पार

Bhooth Bangla Box Office Day 29: जेनिलिया डिसूजा और रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी, पति पत्नी और वो दो और धुरंधर 2 जैसी फिल्मों के आगे भूत बंगला के हाल खराब होने लग गए हैं. अचानक ही फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिल रही है.

Bhooth Bangla Box Office Collection

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 29: अब तक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji), धुरंधर 2 और भूत बंगला जैसी फिल्में राज कर रही थीं. ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं. हालांकि बीते दिन ही पति पत्नी और वो दो ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है. आयुष्मान खुराना की इस फिल्म की रिलीज के बाद से ही बाकी फिल्मों की कमाई में कमी देखने को मिल रही है. जहां धुरंधर 2 के हाल खराब हो गए हैं. वहीं भूत बंगला भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही है. रिलीज के 28 दिन होने के बाद भी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) खुद को बॉक्स ऑफिस पर टिकने के लिए जद्दोजहद कर रही है. रिलीज के 29वें दिन फिल्म 'भूत बंगला' ने केवल 89 लाख रुपए कमाए हैं. ऐसा पहली बार हो रहा है जब फिल्म 'भूत बंगला' की कमाई एक करोड़ रुपए से ऐसे नीचे गई है. फिल्म 'भूत बंगला' की बीते दिन ऑक्यूपेंसी 11 प्रतिशत बताई जा रही है. इसी के साथ फिल्म 'भूत बंगला' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 249.05 करोड़ रुपए बताया जा रहा है.

कितनी हुई फिल्म 'भूत बंगला' की कमाई?

फिल्म 'भूत बंगला' का इंडियन ग्रॉस 195.70 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. वहीं फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 53.35 करोड़ रुपए है. इसके अलावा फिल्म 'भूत बंगला' का नेट कलेक्शन 165.05 करोड़ रुपए हो चुका है. माना जा रहा है कि वीक डेज होने के बाद भी फिल्म 'भूत बंगला' ठीकठाक कमाई कर रही है. धुरंधर 2 से तो इतना भी नहीं कमाया जा रहा है. वहीं रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh) की फिल्म राजा शिवाजी भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. एक साथ फिल्मों को कमाई करते देखकर पता चल रहा है कि अब बॉक्स ऑफिस पर लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया है.

फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर हुई कॉन्ट्रोवर्सी?

कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार से बॉलीवुड अदाकारा तबू नाराज हो गई हैं. दावा किया जा रहा था कि भूत बंगला में प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ने तबू के सीन्स कटवा दिए हैं. कहा जा रहा था कि फिल्म के फाइनल वर्जन में तबू के सीन्स काट दिए गए तकि अक्षय कुमार को स्पेस मिल सके. जिसके बाद प्रियदर्शन और अक्षय कुमार को लेकर हंगामा मचने लगा. ऐसे में प्रियदर्शन ने दावा किया था कि तबू और अक्षय कुमार के मतभेद की खबर में कोई सच्चाई नहीं है. तब जाकर प्रियदर्शन और अक्षय कुमार से जुड़ा ये विवाद शांत हुआ. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…