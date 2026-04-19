Bhooth Bangla Box Office Day 3: 'भूत बंगला' ने तीन दिन में ही मरोड़ी 'धुरंधर 2' की गर्दन, 10 बजे तक हुई इतनी कमाई

Bhooth Bangla Box Office: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर लगातार गर्दा उड़ा रही है. इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन भी अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है. चलिए जानते हैं कैसे इस फिल्म ने धुरंधर 2 को पछाड़ दिया है.

Bhooth Bangla Box Office Day 3: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने इस समय बवाल मचा रखा है. उनकी फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) रिलीज हो चुकी है. बॉक्स ऑफिस पर आते ही इस फिल्म ने नोट छापने शुरू कर दिए हैं. हाल ये है कि कमाई के मामले में ये फिल्म अब धीरे-धीरे धुरंधर 2 से भी आगे निकलने लगी है. ये भूत बंगला का ही जादू है, जो फिल्म धुरंधर 2 को लोग भूलने लग गए हैं. अगर बात की जाए तीसरे दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म तीसरे दिन भी अपना जादू चला रही है. तीसरे दिन कमाई के मामले में फिल्म 'भूत बंगला' धुरंधर 2 से तो आगे ही निकल गई है. जहां 10 बजे तक धुरंधर 2 ने केवल 26 लाख रुपए ही कमाए हैं. दूसरी तरफ फिल्म 'भूत बंगला' ने 10 बजे तक 83 लाख रुपए कमा लिए हैं. इस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन 42.98 करोड़ रुपए हो गया है. भूत बंगला का टोटल नेट कलेक्शन 35.8 करोड़ रुपए हो चुका है. पेड रिव्यूज के नाम पर ही अक्षय कुमार की इस फिल्म ने केवल 3.50 करोड़ रुपए कमाए हैं.

फिल्म धुरंधर 2 का क्यों हो रहा है बुरा हाल?

आज सुबह से अब तक फिल्म भूत बंगला के 2,007 शोज दिखाए जा सकते हैं, यहां एक बात नोटिस करने वाली ये है कि दोनों फिल्मों के शोज में भी अंतर है. आज धुरंधर 2 के केवल 577 शो ही दिखाए गए हैं. वहीं भूत बंगला की स्क्रीन धुरंधर से कहीं ज्यादा हैं. ऐसे में फिल्म भूत बंगला की कमाई में इजाफा होना तो बनता है. कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय कुमार की चांदी हो हो चुकी है. अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही फिल्म 'भूत बंगला' धुरंधर से आगे निकल जाएगी.

भूत बंगला की क्यों हो रही है तारीफ?

एक जमाने के बाद बॉक्स ऑफिस पर कोई हॉरर कॉमेडी फिल्म रिलीज हुई है. स्त्री 3 और भूल भुलैया 2 जैसी फिल्मों के बाद फिल्म भूत बंगला ने बवाल काट दिया है. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये फिल्म लोगों को हंसा रही है. भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसी के कुछ पल चुराना चाहते हैं. फिल्म भूत बंगला ने यही पर फैंस को दे दिया है. अक्षय कुमार की शानदार कॉमेडी फिल्म भूत बंगला पर चार चांद लगा रही है. इसके अलावा फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने चुन चुन के फिल्म की कास्ट को चुना है. यही वजह है जो लोग खुद को हंसने से रोक नहीं पा रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more