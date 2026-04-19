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Bhooth Bangla Collection Day 3: ओपनिंग वीकेंड पर 50 करोड़ी हुई 'भूत बंगला', संडे को हुआ इतना कलेक्शन

Bhooth Bangla Box Office Collection: एक्टर अक्षय कुमार की मूवी 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. इस फिल्म ने शुरुआती दिनों में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 19, 2026 10:18 PM IST

Bhooth Bangla Collection Day 3: ओपनिंग वीकेंड पर 50 करोड़ी हुई 'भूत बंगला', संडे को हुआ इतना कलेक्शन
फिल्म भूत बंगला ने 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 3: बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्मों के लिहाज से साल 2026 की शुरुआत अच्छी हुई है. दरअसल, उनकी इस साल की पहली फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) सिनेमाघरों में पहुंची है और कमाल दिखा रही है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है और इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला रहा है. अक्षय कुमार की फिल्म ने 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. यहां तक कि फिल्म 'भूत बंगला' ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' के जलवा को कम किया है. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने ओपनिंग वीकेंड पर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है.

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अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने दिखाया कमाल

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने पहले वीकेंड यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को जबरदस्त कलेक्शन किया है. बताते चलें कि फिल्म के लिए 16 अप्रैल को पेड प्रीव्यू रखा गया था और इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' 50 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये कमा लिए है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 21.11 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इसके साथ ही फिल्म ने 56.11 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इससे अंदाजा लगाया सकता है कि फिल्म लोगों को पसंद आ रही है. गौरतलब है कि सिनेमाघरों में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' भी लगी हुई है. इस फिल्म को बड़े पर्दे पर 1 महीना हो गया है. इस मूवी का अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' पर ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ असर पड़ा है.

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प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी ने किया जादू

प्रियदर्शन के डायरेक्शन में एक बार फिर अक्षय कुमार की एक्टिंग का जादू चला है. इससे ये साबित हो गया है कि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है. दरअसल, दोनों ने जितनी भी फिल्मों में साथ में काम किया है, वो सभी हिट रही हैं. अब फिल्म 'भूत बंगला' की बारी है. अब देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म कितनी कमाई करती है. फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी, तब्बू और असरानी जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. फिल्म में सभी सितारों ने बेहतरीन काम किया है, जिसकी तारीफ हो रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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