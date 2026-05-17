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Bhooth Bangla Box Office Day 30: 'धुरंधर 2' के रास्ते पर चली 'भूत बंगला', एक महीने में कमाए इतने नोट

Bhooth Bangla Box Office Day 30: पति पत्नी और वो दो की रिलीज के बाद जेनिलिया डिसूजा और रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी और भूत बंगला के हाल थोड़े खराब होने लगे हैं. चलिए जानते हैं कि शनिवार का दिन भूत बंगला के लिए कैसा गया.

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By: Shivani Duksh | Published: May 17, 2026 7:08 AM IST
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Bhooth Bangla Box Office Collection

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 30: इस समय बॉक्स ऑफिस पर एक साथ कई फिल्में बवाल मचा रही हैं. ऐसे में हर फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर टिकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. जहां एक तरफ धुरंधर 2 हार मानने को राजी नहीं है. वहीं दूसरी तरफ भूत बंगला और 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) के बीच बवाल मचा हुआ है. ये दोनों ही फिल्में एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं. हालांकि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म पीछे हटने को राजी नहीं है. यही वजह है जो वीकेंड आते ही फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) की कमाई बढ़ गई है. अगर बात की जाए बीते दिन के कलेक्शन की तो रिलीज के 30वें दिन इस फिल्म ने 1.67 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. बीते दिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी 16 प्रतिशत दर्ज की गई है. भूत बंगला के 2397 शोज दिखाए गए हैं. फिल्म 'भूत बंगला' ने वर्ल्डवाइड 250.77 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है. वहीं फिल्म का इंडियन ग्रॉस 197.37 करोड़ रुपए आंका जा रहा है.

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क्या रहा भूत बंगला का ओवरसीज कलेक्शन?

भूत बंगला का ओवरसीज कलेक्शन 53.40 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 166.45 करोड़ रुपए हो चुका है. कहना गलत नहीं होगा कि वीकेंड आते ही फिल्म 'भूत बंगला' में एक नई जान आ गई है. ये शनिवार फिल्म भूत बंगला के लिए शानदार साबित हो रहा है. आपको बता दें कि फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज को आखिरकार एक महीना हो गया है. एक महीना बीत जाने के बाद भी फिल्म 'भूत बंगला' पीछे हटने को राजी नहीं है. वहीं लोग भी प्रियदर्शन की इस हॉरर कॉमेडी को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं.

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कौन दे रहा है भूत बंगला को टक्कर?

भूत बंगला का कलेक्शन भले ही ठीक चल रहा हो लेकिन इस फिल्म के लिए कॉम्पिटिशन कम नहीं है. धुरंधर 2, राजा शिवाजी और पति पत्नी और वो दो जैसी फिल्में फिल्म 'भूत बंगला' को टक्कर दे रही हैं. इसके अलावा रीजनल फिल्मों को तो भूल ही जाइए. साउथ की कई फिल्में नॉर्थ में कमाल दिखा रही हैं. ऐसे में फिल्म 'भूत बंगला' के लिए अपनी कमाई को बरकरार रखना थोड़ा मुश्किल होने वाला है.

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कब होगी फिल्म 'भूत बंगला' ओटीटी पर रिलीज

जैसे जैसे फिल्म 'भूत बंगला' की कमाई बढ़ रही है वैसे वैसे फिल्म की ओटीटी रिलीज की चर्चा बढ़ गई है. हालांकि अब तक भी फिल्म 'भूत बंगला' के मेकर्स ने फिल्म को ओटीटी पर लाने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है. शायद फैंस को फिल्म 'भूत बंगला' को ओटीटी पर देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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