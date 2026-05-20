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Bhooth Bangla Box Office Day 34: बॉक्स ऑफिस पर फिर कायम हुई 'भूत बंगला' की बादशाहत, राजा शिवाजी ने निकाली तलवार

Bhooth Bangla Box Office Day 34: रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी और अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला इस समय एक दूसरे की टांग खीचने में लगी हुई हैं. चलिए जानते हैं कि कमाई में मामले में भूत बंगला का क्या हाल हो गया है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 20, 2026 11:40 AM IST
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Bhooth Bangla VS Raja Shivaji Box Office

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 34: इस समय बॉक्स ऑफिस पर 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) और 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. धुरंधर 2 के हौसले पस्त करने के बाद दोनों ही फिल्में एक दूसरे को आंख दिखा रही हैं. यहां अगर बात की जाए अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'भूत बंगला' के कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म ने 34वें दिन सुबह 10 बजे तक 5 लाख रुपए कमा लिए हैं. सुबह से अब तक फिल्म के 668 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'भूत बंगला' का ग्रॉस कलेक्शन 201.52 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 170.00 करोड़ रुपए हो गया है. हालांकि ये फिल्म के फाइनल आंकड़े नहीं हैं. फाइनल आंकड़े जानने के लिए आपको रात तक का इंतजार करना होगा. यहां एक बात तो साबित हो चुकी है कि एक महीना हो जाने के बाद भी फिल्म 'भूत बंगला' ने अपनी पकड़ मजबूत बना रखा है. इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया में हॉरर कॉमेडी को कितना पसंद किया जाता है. यही वजह है जो फिल्म 'भूत बंगला' को अक्षय कुमार ने धुरंधर 2 के सामने रिलीज होने दिया. उनको पता था कि फिल्म 'भूत बंगला' हिट होने वाली है.

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क्या रहा राजा शिवाजी का हाल?

फिल्म 'भूत बंगला' का हाल इस समय राजा शिवाजी ने खराब कर रखा है. ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रही है. आज राजा शिवाजी को रिलीज हुए 20 दिनों का समय हो चुका है. 20वें दिन इस फिल्म ने 12 बजे तक 7 लाख रुपए कूट डाले हैं. इससे पता चलता है कि राजा शिवाजी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं. जेनिलिया डिसूजा और रितेश देखमुख की फिल्म जमकर नोट छाप रही है. बात की जाए अगर कलेक्शन की तो राजा शिवाजी का ग्रॉस कलेक्शन 102.98 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 87.07 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. आज राजा शिवाजी की अब तक 577 स्क्रीनिंग्स दिखाई जा चुकी है.

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क्यों आगे निकल रहे हैं राजा शिवाजी?

फिल्म 'भूत बंगला' को लगातार राजा शिवाजी पछाड़ रहे हैं. इसकी एक सबसे बड़ी वजह से फिल्म का महाराष्ट्र से जुड़ा होना, शिवाजी की कहनी होने की वजह से मराठी बेल्ट के लोग फिल्म को देखने लगातार जा रहे हैं. मराठा की आन शान बान देखकर लोग खुश हो रहे हैं. यही वजह है जो फिल्म 'भूत बंगला' जैसी फिल्मों को राजा शिवाजी ने कुछ दिनों में ही धूल चटा दी है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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