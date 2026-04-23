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Bhooth Bangla Box Office Collection: सातवें दिन 'भूत बंगला' ने कूटे इतने नोट, 10 बजे तक की इतनी कमाई

Bhooth Bangla Box Office Day 7: बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली है. इस फिल्म ने 6 दिनों में धुरंधर 2 की हालत खराब कर दी है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 23, 2026 1:24 PM IST

Bhooth Bangla Box Office Collection: सातवें दिन 'भूत बंगला' ने कूटे इतने नोट, 10 बजे तक की इतनी कमाई
Bhooth Bangla Box Office Collection: सातवें दिन 'भूत बंगला' ने कूटे इतने नोट

Bhooth Bangla Box Office Day 7: माना जाता है कि बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार (Akshay Kumar) एक साल में कई कई फिल्मों में काम करते हैं. भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चले या न चले, लेकिन अक्षय कुमार का नाम बॉक्स ऑफिस पर छाया रहता है. ये साल अक्षय कुमार के लिए थोड़ा अलग है. यही वजह है जो साल के चार महीने बीत जाने के बाद अक्षय कुमार की केवल एक ही फिल्म रिलीज हुई है. जब से भूत बंगला (Bhooth Bangla) ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है, तब से वो नोट छापने में लगी हुई है. हाल ये है कि रिलीज होते ही इस फिल्म ने फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की हालत पतली कर दी. हाल ये है कि एक हफ्ते में ही धुरंधर 2 औंधे मुंह जा गिरी. बात की जाए अगर सातवें दिन की तो आज फिल्म ने दोपहर 12 बजे तक 36 लाख रुपए का बिजनेस कर डाला है. वहीं धुरंधर 2 अब तक केवल 8 करोड़ रुपए ही छाप पाई है. माना जा रहा है कि अगर भूत बंगला की यही रफ्तार रही तो ये फिल्म 80 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगी. वर्ल्डवाइड भूत बंगला का ग्रॉस कलेक्शन 127.37 करोड़ रुपए हो गया है. कहना गलत नहीं होगा कि आज भी भूत बंगला फिल्म धुरंधर 2 से आगे निकल गई है.

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कैसे हो गई भूत बंगला इतनी बड़ी हिट

6 दिनों में ही भूत बंगला को हिट का तमगा थमा दिया गया है. अब आप सोच रहे होंगे कि धुरंधर 2 जैसी फिल्म को भूत बंगला ने कैसे पछाड़ दिया. इसकी सबसे बड़ी वजह है फिल्म 'भूत बंगला' की हॉरर कॉमेडी होना. हॉरर कॉमेडी फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाती हैं. भूत बंगला ने भी ये बात साबित कर दी है कि अक्षय कुमार का जादू आज भी बरकरार है. अक्षय कुमार की इस फिल्म में एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं जो कि दर्शकों को हंसा रहे हैं. राजपाल यादव से लेकर परेश रावल तक... हर किसी ने फिल्म में कमाल की एक्टिंग की है.

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कैसी है भूत बंगला की कहानी?

फिल्म भूत बंगला में एक पुरानी हवेली की कहानी दिखाई गई है, जहां पर भूतों का साया है. अब भूतों के इस घर में अक्षय कुमार किस तरह से कॉमेडी का तड़का लगाते हैं ये देखने ही लोग सिनेमाघर जा रहे हैं. अक्षय कुमार के साथ-साथ रापाल यादव ने भी लोगों को खूब हंसाया है. लोगों का कहना है कि फिल्म का फर्स्ट पार्ट मजेदार है लेकिन सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी बोझिल हो जाती है. बावजूद भूत बंगला ने लोगों को खूब हंसाया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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