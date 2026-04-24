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Bhooth Bangla Box Office Collection: भूत बंगला की कमाई में दिखा 12 प्रतिशत का उछाल, धुरंधर का सूपड़ा हुआ साफ

Bhooth Bangla Box Office Day 7: बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने धुरंधर 2 का तो जैसे पीछा ही कपड़ लिया है. ये फिल्म लगातार नोट छापने में लगी हुई है. चलिए जानते हैं फिल्म का अब तक का कलेक्शन...

By: Shivani Duksh  |  Published: April 24, 2026 7:19 AM IST

Bhooth Bangla Box Office Collection: भूत बंगला की कमाई में दिखा 12 प्रतिशत का उछाल, धुरंधर का सूपड़ा हुआ साफ
Bhooth Bangla Box Office Collection

Bhooth Bangla Box Office Day 7: किसने सोचा था कि भूत बंगला (Bhooth Bangla) जैसी फिल्म धुरंधर 2 की सफलता पर ब्रेक लगा देगी. बीते एक महीने से धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रखा था. ऐसे में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी. एकता कपूर और प्रियदर्शन की इस फिल्म ने केवल एक हफ्ते पहले ही बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है. एक हफ्ते में ही इस फिल्म ने बवाल मचाकर रख दिया है. बॉक्स ऑफिस पर हर कोई भूत बंगले के बारे में ही बात कर रहा है. अगर बात की जाए फिल्म भूत बंगला की टोटल कमाई की तो वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने अब तक 135.45 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. इसमें से 35.50 करोड़ रुपए भूत बंगला का ओवरसीज ग्रॉस है. वहीं भूत बंगला का नेट कलेक्शन 5.15 करोड़ रुपए हो गया है. इंडिया में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 99.95 करोड़ रुपए है. वहीं इंडिया में फिल्म का नेट कलेक्शन 84.05 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. बीते दिन अक्षय कुमार की फिल्म के 10,506 शोज दिखाए गए हैं जो कि धुरंधर 2 के शोज से कहीं ज्यादा हैं. ऐसे में फिल्म भूत बंगला की कमाई ज्यादा होना तो लाजमी है.

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क्यों उड़ा रखा है फिल्म भूत बंगला ने गर्दा ?

फिल्म 'भूत बंगला' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है. साथ ही साथ प्रियदर्शन ने फिल्म भूत बंगला की कास्ट पर तगड़ा काम किया है. फिल्म का लगभग हर सीन बहुत फनी है. जहां पर आपको डरना चाहिए, वहां आपकी हंसी निकल जाती है. फिल्म की कहानी भी थोड़ी हटकर है. इसके अलावा अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की नई जोड़ी भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. फिल्म को भूल भुलैया वाला फ्लेवर देने की कोशिश की गई है.

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क्या होन वाला है फिल्म भूत बंगला का भविष्य?

आने वाले कुछ समय में कोई भी बड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज नहीं हो रही है. ऐसे में फिल्म भूत बंगला और धुरंधर 2 दोनों को ही इस बात का फायदा होने वाला है. वैसे भी वीकेंड आने वाला है. वीकेंड के मौके पर फिल्म भूत बंगला को देखने के लिए सिनेमाघरों में भी भीड़ बढ़ जाएगी. माना जा रहा है कि वीकेंड पर फिल्म भूत बंगला का कलेक्शन अच्छा हो सकता है. वहीं धुरंधर 2 को टिके रहने के लिए फिल्म भूत बंगला का फिर से सामना करना होगा. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म भूत बंगला कैसे बॉक्स ऑफिस पर नोट बटोरेगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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