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Bhooth Bangla Box Office Day 9: दूसरे हफ्ते भी नहीं थम रही अक्षय की हॉरर-कॉमेडी की रफ्तार, 9वें दिन सिनेमाघरों में हुई करोड़ों की धनवर्षा

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. फिल्म 'भूत बंगला' ने रिलीज के 9वें दिन जबरदस्त वापसी करते हुए अपनी कमाई को फिर से डबल डिजिट में पहुंचा दिया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 26, 2026 6:27 AM IST

Bhooth Bangla Box Office Day 9: दूसरे हफ्ते भी नहीं थम रही अक्षय की हॉरर-कॉमेडी की रफ्तार, 9वें दिन सिनेमाघरों में हुई करोड़ों की धनवर्षा
'भूत बंगला' ने 9वें दिन कितनी की कमाई?

सिनेमाघरों में फिल्मों का सफर अक्सर रोलर-कोस्टर की तरह होता है, जहां कभी कमाई आसमान छूती है तो कभी अचानक गिर जाती है. अक्षय कुमार की लेटेस्ट हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. शुरुआती गिरावट के बाद, फिल्म ने अपने दूसरे शनिवार यानी 9वें दिन ऐसी छलांग लगाई है कि ट्रेड एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं. रिलीज के पहले हफ्ते के बाद फिल्म की कमाई लगातार गिर रही थी. चौथे दिन से लेकर आठवें दिन तक फिल्म का कलेक्शन सिंगल डिजिट में सिमट गया था. शुक्रवार को फिल्म ने मात्र 5.75 करोड़ की कमाई की थी, जिससे लग रहा था कि अब फिल्म ठंडी पड़ जाएगी. लेकिन शनिवार को दर्शकों की भारी भीड़ थिएटर्स में उमड़ पड़ा और फिल्म ने शानदार कलेक्शन कर दिखाया.

100 करोड़ के क्लब में धमाकेदार एंट्री

शनिवार की इस जबरदस्त उछाल ने 'भूत बंगला' को भारत में 100 करोड़ रुपये (नेट) के क्लब में शामिल कर दिया है. फिल्म ने 9वें दिन 10.75 करोड़ की कमाई की है. पेड प्रीव्यू से लेकर अब तक फिल्म ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है. अगर इसके ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो भारत में यह आंकड़ा 119 करोड़ रुपये के पार जा चुका है, जो अक्षय कुमार के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. 'भूल भुलैया' जैसी कल्ट क्लासिक देने के बाद, प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी ने 2026 में इस फिल्म से धमाकेदार वापसी की है. एकता कपूर और शोभा कपूर के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है.

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डे-वाइज कलेक्शन

पेड प्रीव्यू: 3.75 करोड़
पहला शुक्रवार (डे 1): 12.25 करोड़
शनिवार (डे 2): 19 करोड़
रविवार (डे 3): 23 करोड़ (उच्चतम)
पहला सोमवार (डे 4)- 6. 75 करोड़ रुपये
पहला मंगलवार (डे 5)- 8 करोड़ रुपये
पहला बुधवार (डे 6)- 6.15 करोड़ रुपये
पहला गुरुवार (डे 7)- 5.50 करोड़ रुपये
दूसरा शुक्रवार (डे 8)- 5.75 करोड़
दूसरा शनिवार (डे 9)- 10.75 करोड़

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फिल्म की दमदार स्टारकास्ट

फिल्म की सफलता के पीछे इसकी दमदार स्टार कास्ट का भी बड़ा हाथ है. अक्षय कुमार के साथ तब्बू की एक्टिंग और परेश रावल व राजपाल यादव की कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों को लोटपोट कर दिया है. साथ ही जिशु सेनगुप्ता और वामिका गब्बी ने भी अपने किरदारों को बहुत शानदार तरीके से निभााया है. 17 अप्रैल को रिलीज हुई इस फिल्म के पास अब दूसरे रविवार को और भी बड़ा धमाका करने का मौका है. ट्रेड पंडितों का मानना है कि यदि रविवार को भी फिल्म ने 12-14 करोड़ का आंकड़ा छू लिया, तो यह अक्षय कुमार की हालिया रिलीज फिल्मों में सबसे सफल साबित होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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