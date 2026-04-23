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Bhooth Bangla Box Office Worldwide: बॉक्स ऑफिस पर दिखी 'भूत बंगला' की दहशत, 'धुरंधर 2' के हौसले हुए पस्त

Bhooth Bangla Box Office Worldwide Day 6: बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली है. इस फिल्म ने 6 दिनों में धुरंधर 2 की हालत खराब कर दी है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 23, 2026 7:18 AM IST

Bhooth Bangla Box Office Worldwide: बॉक्स ऑफिस पर दिखी 'भूत बंगला' की दहशत, 'धुरंधर 2' के हौसले हुए पस्त
Bhooth Bangla Box Office Worldwide: बॉक्स ऑफिस पर दिखी 'भूत बंगला' की दहशत

Bhooth Bangla Box Office Day 6: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की साल की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है. आते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. सोशल मीडिया पर हर कोई फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को छोड़कर भूत बंगला (Bhooth Bangla) के बारे में बात कर रहा है. यही वजह है जो फिल्म भूत बंगला इस समय जमकर नोट छाप रही है. अगर बात की जाए भूत बंगला के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अब तक करीब 127.37 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. भूत बंगला ने केवल 6 दिनों में ये आंकड़ा हासिल किया है. वहीं इंडिया में भी भूत बंगला का जादू चल रहा है. जिस तरह से भूत बंगला की रफ्तार चल रही है, उसे देखकर कहा जा रहा है कि ये फिल्म जल्द ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी. 6 दिनों में ही भूत बंगला हिट फिल्म साबित हो गई है. अगर बात की जाए भूत बंगला के इंडियन कलेक्शन की तो इस फिल्म ने बीते दिन 6.15 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट की मानें तो बीते दिन फिल्म के टोटल 11,584 शोज दिखाए गए थे.

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कैसा होगा 'भूत बंगला' का भविष्य?

इंडिया में भूत बंगला की कुल कमाई 78.90 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है. फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 93.87 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. अगर इसी स्पीड के साथ भूत बंगला कमाई करती रही तो जल्द ही ये फिल्म इंडिया में भी 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो जाएगी. मिड वीक में भी फिल्म 'भूत बंगला' जबरदस्त कमाई कर रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि वीकेंड तक फिल्म की कमाई में तेजी देखने को मिलेगी. ऐसे में देखा जाए तो वीकेंड का भूत बंगला को पूरा फायदा मिल सकता है.

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धुरंधर 2 वर्सेज भूत बंगला

हालांकि समय के साथ भूत बंगला का बज कम होने लगा है. धुरंधर 2 के आगे भूत बंगला टिकने की पूरी कोशिश कर रही है. दोनों ही फिल्में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं. कभी लगता है कि धुरंधर 2 आगे निकल गई है तो कभी लगता है कि भूत बंगला के मजे आ गए हैं. दोनों फिल्मों का जॉनर अलग है. यही वजह है कि दोनों ही फिल्मों में लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं. आने वाले कुछ समय में कोई भी बड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दस्तक नहीं देने वाली है. ऐसे में धुरंधर 2 और भूत बंगला दोनों के ही पास बेस्ट परफॉर्मेंस देने का पूरा मौका है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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