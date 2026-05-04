Bhooth Bangla Collection: नहीं थम रहा 'भूत बंगला' का तूफान, तीसरे संडे फिल्म की कमाई में आया जबरदस्त उछाल, जानें कलेक्शन

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 17: अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' अपनी रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी दर्शकों को डराने और हंसाने में कामयाब रही है. फिल्म ने अपने तीसरे रविवार यानी 17वें दिन को जबरदस्त छलांग लगाते हुए अपनी सफलता का परचम लहराया है. बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार के लिए साल 2026 एक बड़ी सौगात लेकर आया है. उनकी फिल्म 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि तीसरे वीकेंड पर भी इसकी कमाई की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है.
आमतौर पर किसी भी फिल्म की कमाई तीसरे हफ्ते तक आते-आते काफी धीमी हो जाती है, लेकिन 'भूत बंगला' के साथ ऐसा नहीं है. इंडस्ट्री ट्रैकर्स के अनुसार, 16 करोड़ की शानदार ओपनिंग करने वाली इस फिल्म ने अपने 17वें दिन यानी तीसरे रविवार को 5.50 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है. रविवार की छुट्टी का फिल्म को पूरा फायदा मिला और मॉर्निंग शो से लेकर नाइट शो तक सिनेमाघरों में भारी भीड़ देखी गई.
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के कलेक्शन पर नजर डालें तो इसका प्रदर्शन शानदार रहा है. फिल्म ने अब तक भारत में 141 करोड़ रुपये से अधिक का नेट बिजनेस कर लिया है. अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो यह आंकड़ा 159.19 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
पेड प्रीव्यू: 3.75 करोड़
पहला शुक्रवार (डे 1): 12.25 करोड़
शनिवार (डे 2): 19 करोड़
रविवार (डे 3): 23 करोड़ (उच्चतम)
पहला सोमवार (डे 4)- 6. 75 करोड़ रुपये
पहला मंगलवार (डे 5)- 8 करोड़ रुपये
पहला बुधवार (डे 6)- 6.15 करोड़ रुपये
पहला गुरुवार (डे 7)- 5.50 करोड़ रुपये
दूसरा शुक्रवार (डे 8)- 5.75 करोड़
दूसरा शनिवार (डे 9)- 10.75 करोड़
दूसरा रविवार (डे 10)- 12.40 करोड़
दूसरा सोमवार (डे 11)- 3.65 करोड़
दूसरा मंगलवार (डे 12)- 4.35 करोड़
दूसरे बुधवार (डे 13)- 3.40 करोड़
दूसरे गुरुवार (डे 14)- 3.50 करोड़
तीसरे शुक्रवार (डे 15)- 4.50 करोड़
तीसरे शनिवार (डे 16)- 4.35 करोड़
तीसरे रविवार (डे 17)- 5.50 करोड़
सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशी बाजारों में भी अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 217 करोड़ रुपये की कुल कमाई कर ली है. यह फिल्म अक्षय कुमार के करियर की सबसे सफल फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने की ओर तेजी से बढ़ रही है.
19 साल बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने वापसी की है. फिल्म में अक्षय के साथ परेश रावल और राजपाल यादव की तिकड़ी ने दर्शकों को 'हेरा फेरी' और 'भूल भुलैया' के दौर की याद दिला दी है. इसके अलावा तब्बू, वामिका गब्बी और जिशु सेनगुप्ता के किरदारों ने कहानी में जान डाल दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.