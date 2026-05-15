Bhooth Bangla VS Raja Shivaji Box Office: 'भूत बंगला' को 'राजा शिवाजी' ने दी जोरदार पटखनी, अक्षय कुमार की आई शामत

Raja Shivaji VS Bhooth Bangla Box Office Collection: रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने इस सम बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर रखा है. दोनों ही फिल्में मिलकर धुरंधर 2 को कड़ी टक्कर दे रही हैं. हाल ये है कि अब धुरंधर 2 ने इन फिल्मों के आगे घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं. रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) इस समय लोगों की पहली पसंद बनी हुई है. यही वजह है कि इस फिल्म ने भूत बंगला की भी हालत खराब कर दी है. सलमान खान और रितेश देशमुख की ये फिल्म लगातार नोट छाप रही है. यहां अगर बात की जाए फिल्म 'राजा शिवाजी' की अब तक की कमाई की तो इस फिल्म ने 76.95 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 91.10 करोड़ रुपए हो गया है. रिलीज के 15 दिन बाद भी फिल्म की कमाई में तेजी देखने को मिल रही है. बीते दिन इस फिल्म ने 1.90 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. इसी के साथ राजा शिवाजी रितेश देशमुख की सेकंड हाइस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म बन चुकी है.
राजा शिवाजी ने मराठी फिल्म बाइपन भारी देवा को पछाड़ दिया है. इस फिल्म ने साल 2023 में 90.50 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन जमा किया था. वहीं फिल्म राजा शिवाजी इस आंकड़े को पार कर चुकी है. राजा शिवाजी का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 90 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है. वहीं दूसरी तरफ अब भूत बंगला की पकड़ बॉक्स ऑफिस पर कमजोर होती चली जा रही है.
अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला को रिलीज हुए 28 दिन का समय हो चुका है. 28 दिनों में भूत बंगला ने 248.12 करोड़ रुपए का वर्ल्डवाइड कलेक्शन जमा कर लिया है. इसके अलावा भूत बंगला का इंडियन ग्रॉस 194.82 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. वहीं भूत बंगला का ओवरसीज कलेक्शन 53.30 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 164.30 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. अब तक फिल्म भूत बंगला के करीब 204,665 स्क्रीनिंग दिखाई जा चुकी हैं.
आपको जानकर हैरानी होगी कि राजा शिवाजी और धुरंधर 2 के आगे भी भूत बंगला तन के खड़ी हुई है. बीते बुधवार औ वृहस्पतिवार दोनों ही दिनों में इस फिल्म ने 1.64 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. कहना गलत नहीं होगा कि इतना समय बीतने के बाद भी ये फिल्म हार मानने को राजी नहीं है. माना जा रहा है कि वीकेंड पर फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…