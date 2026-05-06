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Bhooth Bangla VS Raja Shivaji Box Office: 'राजा शिवाजी' ने मरोड़ी 'भूत बंगला' की गर्दन, 12 बजे तक कर दी दुर्गति

Bhooth Bangla VS Raja Shivaji Box Office: रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी पकड़ बना रखी है. ऐसे में भूत बंगला की हालत अब थोड़ी खराब होने लग गई है. चलिए जानते हैं कि आज दोपहर 12 बजे तक इस फिल्म ने कितनी कमाई की है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 6, 2026 12:44 PM IST
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Bhooth Bangla VS Raja Shivaji Box Office: 'राजा शिवाजी' ने मरोड़ी 'भूत बंगला' की गर्दन

Bhooth Bangla VS Raja Shivaji Box Office: रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी (Raja Shivaji), भूत बंगला (Bhooth Bangla) ने मिलकर धुरंधर 2 की हालत खराब कर दी है. दोनों फिल्में इस समय बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाए हुए हैं. हाल ये है कि कमाई के मामले में ये दोनों ही फिल्में धुरंधर 2 से आगे निकल गईं हैं. अगर कमाई की बात की जाए तो शिवाजी अब भी 'भूत बंगला' से चार कदम आगे चल रही है. भूत बंगला को रिलीज हुए 20 दिन का समय हो चुका है. 20वें दिन सुबह 12 बजे तक फिल्म ने केवल 7 लाख रुपए जमा किए हैं. इसी के साथ फिल्म भूत बंगला का टोटल इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 173.97 करोड़ रुपए है. वहीं धुरंधर 2 का नेट कलेक्शन 146.57 करोड़ रुपए है. आज सुबह से अब तक भूत बंगला के केवल 728 शोज दिखाए गए हैं. वहीं बात की जाए राजा शिवाजी की तो इस फिल्म ने बीते 6 दिनों से बवाल काट रखा है. दोपहर 12 बजे तक फिल्म राजा शिवाजी ने 17 लाख रुपए की कमाई की है. इसी के साथ राजा शिवाजी का ग्रॉस कलेक्शन 52.89 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 44.57 करोड़ रुपए बताया जा रहा है.

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राजा शिवाजी ने कैसे लहराया अपना परचम?

आज फिल्म राजा शिवाजी के 917 शोज दिखाए गए हैं. कहना गलत नहीं होगा कि कमाई के मामले में भूत बंगला को राजा शिवाजी ने पछाड़ दिया है. बावजूद इसके अक्षय कुमार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने की पूरी कोशिश कर रही है. ये फिल्म अब भी लोगों की पसंद बनी हुई है. वहीं राजा शिवाजी के नाम का भी परचम लहरा रहा है. मराठी बेल्ट में राजा शिवाजी को खूब पसंद किया जा रहा है. वहीं हिंदीभाषी लोग भी राजा शिवाजी को पसंद कर रहे हैं. शिवाजी की कहानी देखने के लिए लोग सिनेमाघरों के बाहर लाइन लगा रहे हैं.

क्या होगा भूत बंगला और राजा शिवाजी का भविष्य?

राजा शिवाजी और भूत बंगला दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही हैं. इन दोनों फिल्मों के अलावा बॉक्स ऑफिस पर और भी कई फिल्में हैं. बावजूद इसके राजा शिवाजी और भूत बंगला का जलवा कायम है. हालांकि वीक डेज में राजा शिवाजी और भूत बंगला दोनों के ही कलेक्शन में कमी देखने को मिल रहा है. माना जा रहा है कि हफ्ते के बीच में राजा शिवाजी और भूत बंगला की कमाई में खास बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी. ऐसे में राजा शिवाजी और भूत बंगला दोनों को ही वीकेंड के आने का इंतजार करना होगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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