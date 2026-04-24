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Bhooth Bangla Worldwide Collection: 150 करोड़ी होने से एक कदम दूर 'भूत बंगला', अक्षय कुमार का चल रहा है जादू

Bhooth Bangla Worldwide Collection Day 7: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' का दुनियाभर में डंका बज रहा है. ये फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये के कलेक्शन से एक कदम दूर है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 24, 2026 3:22 PM IST

Bhooth Bangla Worldwide Collection: 150 करोड़ी होने से एक कदम दूर 'भूत बंगला', अक्षय कुमार का चल रहा है जादू
फिल्म भूत बंगला दुनियाभर में अच्छी कमाई कर रही है.

Bhooth Bangla Worldwide Box Office: प्रियदर्शन (Priyadarshan) के डायरेक्शन में एक बार फिर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) धमाल मचा रहे हैं. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सुपरहिट डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी की फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. ये फिल्म ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म ने एक सप्ताह के अंदर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 150 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इससे फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स का अंदाजा लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है.

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फिल्म 'भूत बंगला' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर दिखाया जलवा

एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने लोगों को एंटरटेनेमेंट का फुल पैकेज दिया. 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक सप्ताह पूरा कर लिया है. इस मूवी ने दुनियाभर में डंका बजाया है और इसका नतीजा है कि वर्ल्डवाइड 150 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है. 'कोईमोई' की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 148.40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस तरह से फिल्म 'भूत बंगला' ने अब तक अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु (83.02 करोड़ रुपये), फिल्म सम्राट पृथ्वीराज (90.24 करोड़ रुपये) और फिल्म बड़े मियां छोटे मियां (111.64 करोड़ रुपये) के कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

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फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को हुई थी रिलीज

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' का अनाउंसमेंट होने के बाद से ही बज बना हुआ था और मेकर्स को इसका फायदा भी हुआ है. इस फिल्म की रिलीज डेट भी कई बार बदली है और फाइनली इसे 17 अप्रैल को रिलीज किया गया था. फिल्म का 16 अप्रैल को पेड प्रीव्यू रखा गया था. इस फिल्म ने भारत में करीब 100 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' में वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी नजर आ रहे हैं. फिल्म की कहानी के साथ ही सितारों की एक्टिंग लोगों का ध्यान खींच रही है.

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अक्षय कुमार की आने वाली मूवीज

फिल्म 'भूत बंगला' अक्षय कुमार की साल 2026 की पहली मूवी है. इस फिल्म के बाद अक्षय कुमार की पाइपलाइन 'वेलकम टू द जंगल', 'गोलमाल 5', 'हैवान' जैसी मूवीज में नजर आएंगे. अक्षय कुमार की इन मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. बताते चलें कि अक्षय कुमार पिछली बार सा 2025 में आई फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' में नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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