Bhooth Bangla Box Office: रिलीज के 14वें दिन 'भूत बंगला' ने की 200 करोड़ के क्लब में एंट्री, दुनियाभर में कर डाली इतनी कमाई

Bhooth Bangla Worldwide Box Office Day 14: अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' का इस समय बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल हो चुका है. फिल्म की कमाई के बारे में जानकर आपको सदमा लग जाएगा.

Bhooth Bangla Worldwide Box Office Day 14: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म भूत बंगला (Bhooth Bangla) ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया है. किसी ने नहीं सोचा था कि अक्षय कुमार अपनी इस हॉरर कॉमेडी फिल्म के जरिए धुरंधर 2 जैसी फिल्म की हालत खराब कर देंगे. लगातार भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर बढ़त बनाए हुए है. Sacnilk.com की रिपोर्ट की मानें तो भूत बंगला ने दुनियाभर में 204.28 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला है. इसी के साथ फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 52.25 करोड़ रुपए हो गया है और फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 152.03 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. भूत बंगला का नेट कलेक्शन 144,768 करोड़ रुपए हो गया है. इस फिल्म के पूरे इंडिया में 144,768 शो दिखाए गए थे. वहीं अगर बात की जाए भूत बंगला के इंडिया में बीते दिन के कलेक्शन के बारे में तो बीते दिन इस फिल्म ने लोगों का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींचा है. फिल्म भूत बंगला ने रिलीज के 14वें दिन 3.98 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. इससे पता चलता है कि फिल्म भूत बंगला ने कैसे बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर रखा है.

ऐसा है भूत बंगला का टोटल कलेक्शन

फिल्म भूत बंगला रिलीज के 14 दिनों के बाद भी हार मानने के लिए राजी नहीं है. कमाई के मामले में भूत बंगला अक्षय कुमार के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक बन गई है. पहले वीक में इस फिल्म ने नोट छापने शुरू किए थे. ये सिलसिला अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है.

वीक 1 - 84.40 करोड़ रुपए

8वां दिन - 5.75 करोड़ रुपए

9वां दिन- 10.75 करोड़ रुपए

10वां दिन - 12.50 करोड़ रुपए

11वां दिन - 3.65 करोड़ रुपए

12 वां दिन - 4.35 करोड़ रुपए

13वां दिन - 3.25 करोड़ रुपए

14वां दिन - 3.98 करोड़ रुपए

भूत बंगला को कौन देने वाला है टक्कर?

अब तक तो भूत बंगला धुरंधर 2 का जीना हराम किए हुए थी. अब इस फिल्म को टक्कर देने के लिए राजा शिवाजी आने वाले हैं. रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी आज बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है. इस फिल्म में रितेश देशमुख के साथ जेनेलिया डिसूजा भी नजर आएंगी. इसके अलावा हॉलीवुड फिल्म माइकल भी भूत बंगला को टक्कर दे रही है. ये दोनों ही फिल्में इस हफ्ते भूत बंगला के लिए सिरदर्द बनने वाली हैं.

धुरंधर 2 के लिए बढ़ने वाला है चैलेंज

अब तक धुरंधर 2 ही भूत बंगला के साथ जंग लड़ रही थी. अब राजा शिवाजी और फिल्म माइकल का नाम भी इस लिस्ट में है. ऐसे में कहा जा सकता है कि भूत बंगला के साथ साथ धुरंधर 2 की मुश्कलें भी बढ़ने वाली हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more