google-preferred
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Bhooth Bangla Box Office Day 17: रविवार को बॉक्स ऑफिस पर बौखलाई 'भूत बंगला', नई नवेली फिल्...

Bhooth Bangla Box Office Day 17: रविवार को बॉक्स ऑफिस पर बौखलाई 'भूत बंगला', नई नवेली फिल्मों की 10 बजते ही बजाई बैंड

Bhooth Bangla Box Office Day 17: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' को वीकेंड पर खूब मजे आ रहे हैं. चलिए जानते हैं कि रविवार के मौके पर इस फिल्म ने कितने नोट छाप डाले हैं. ये फिल्म अब भी धुरंधर 2 को कड़ी टक्कर दे रही है.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: May 3, 2026 11:23 AM IST
bollywoodlife.com top news

Bhooth Bangla Box Office Day

Bhooth Bangla Worldwide Box Office Day 17: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने साबित कर दिया है कि चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन आज भी बॉक्स ऑफिस पर उनका राज चलता है. जहां अक्षय कुमार एक हिट के लिए तरस रहे थे. अब उनकी फिल्म भूत बंगला (Bhooth Bangla) ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है. ये फिल्म 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी लोगों को हंसा रही है. यही वजह है कि फिल्म भूत बंगला ने धुरंधर 2 की भी हालत खराब कर रखी है. अगर बात की जाए फिल्म के कलेक्शन की तो रिलीज के 17वें दिन इस फिल्म ने 6 लाख रुपए कम लिए हैं. sacnilk की एक रिपोर्ट की मानें तो सुबह 10 बजे तक फिल्म भूत बंगला के 307 शोज दिखाए जा चुके हैं. इसी के साथ फिल्म भूत बंगला का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 162.80 करोड़ रुपए हो गया है. भूत बंगला का नेट कलेक्शन 137.06 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. हालांकि ये आंकड़े फिल्म भूत बंगला का फाइनल डाटा नहीं है. शाम होते होते साफ हो पाएगा कि फिल्म भूत बंगला ने 17वें दिन कितने नोट छापे हैं. यहां एक बात तो साफ हो चुकी है कि धुरंधर 2 की तरह भूत बंगला भी हार मानने के लिए राजी नहीं है. हालांकि आंकड़ों के आगे फिल्म भूत बंगला, धुरंधर 2 के आगे टिक तक नहीं पा रही है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Kara Box Office Day 3: 'धुरंधर 2' के आगे तीन दिन भी नहीं टिकी धनुष की फिल्म, 'राजा शिवाजी' ने भी बजाई बैंड

भूत बंगला को कौन दे रहा है टक्कर?

फिल्म भूत बंगला को रिलीज हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है. बावजूद इसके फिल्म भूत बंगला की कमाई गोते लगा रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि फिल्म भूत बंगला को टक्कर देने के लिए और भी खिलाड़ी हैं. धुरंधर 2 के अलावा और भी कई फिल्में इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई हैं. इस लिस्ट में एक दिन, राजा शिवाजी, पिट स्यापा, कारा, पैट्रियट और केडी: द डेविल जैसी फिल्मों का नाम शामिल है. अब जब बॉक्स ऑफिस पर एक साथ इतने ऑप्शन मिल जाएंगे तो फैंस का दिमाग तो भटक ही जाएगा.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Bhooth Bangla Box Office Collection: तीसरे शनिवार को 'भूत बंगला' ने मारी लंबी छलांग, हॉरर-कॉमेडी फिल्म ने की छप्परफाड़ कमाई

भूत बंगला को लेकर मचा है हंगामा

अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब फिल्म भूत बंगला को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं. कुछ समय पहले ही दावा किया गया था कि तबू, प्रियदर्शन और अक्षय कुमार से खफा हैं. तबू को ये बात पसंद नहीं आई है कि फिल्म भूत बंगला से उनके सीन्स कम कर दिए गए. इस बात ने तबू को नाराज कर दिया है. हालांकि प्रियदर्शन ने इस खबर को गलत बताया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

bollywoodlife.com top news
Also Read

आखिर क्यों कटा 'भूत बंगला' से तब्बू का सीन? अक्षय कुमार की फिल्म के डायरेक्टर का बड़ा खुलासा

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

बिकिनी पहन उर्वशी ढोलकिया ने समंदर किनारे बिखेरा हुस्न का जलवा, फ्लॉन्ट किया परफेक्ट फिगर