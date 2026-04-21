Bhooth Bangla Worldwide Collection: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने दुनियाभर में दिखाया दम, 100 करोड़ी हुई फिल्म

Bhooth Bangla Worldwide Box Office: डायेरक्टर प्रियदर्शन की बॉलीवुड फिल्म 'भूत बंगला' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने ये आंकड़ा चार दिन में पार किया है.

Bhooth Bangla Worldwide Box Office Collection Day 4: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त जलवा दिखा रही है. इस फिल्म को देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं और सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं. ये आलम ना सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में दिख रहा है. फिल्म 'भूत बंगला' ने चार दिनों में दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इस कलेक्शन को देखकर अक्षय कुमार की फिल्म के मेकर्स काफी खुश होंगे. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' का अब तक कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो गया है.

फिल्म 'भूत बंगला' का कलेक्शन

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' को भारत में काफी पसंद किया जा रहा है. प्रियदर्शन ने बॉलीवुड एक्टर के साथ 14 साल बाद वापसी की है. दोनों की जोड़ी साल 2010 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म खट्टा मीठा में नजर आई थी. अब प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ने फिल्म 'भूत बंगला' में कमाल दिखाया है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. अक्षय कुमार की फिल्म के कलेक्शन पर नजर डालें तो भारत में ग्रॉस कलेक्शन 87.32 करोड़ रुपये और ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 24.54 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस तरह से फिल्म 'भूत बंगला' 111.86 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

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