Bhooth Bangla Worldwide Collection: 'भूत बंगला' ने 200 करोड़ की तरफ बढ़ाए कदम, फिल्म कर ली इतनी कमाई

Bhooth Bangla Worldwide Box Office: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने तेजी से कमाई करते हुए 200 करोड़ी होने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं. आइए जानते हैं कि फिल्म का कितना वर्ल्डवाइड कलेक्शन हो गया है.

Bhooth Bangla Worldwide Box Office Collection: बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) को सिनेमाघरों में लगे हुए आज यानी मंगलवार को 12वां दिन है. ये फिल्म लगातार अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म ने दो वीकेंड पर धमाकेदार कलेक्शन किया है. अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने भारत के साथ ही ओवरसीज में जबरदस्त कमाई की है. इसका नतीजा हुआ कि फिल्म ने 11 दिन के कलेक्शन में 200 करोड़ रुपये की कमाई की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने अब तक कितना वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' का कलेक्शन

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को लेकर काफी बज था और बड़े पर्दे पर रिलीज होते ही लोग सिनेमाघरों में उमड़ पड़े. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा माहौल बना लिया है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' के बीते 11 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में 139.25 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. वहीं, ओवरसीज 49.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस तरह से फिल्म ने 188.75 करोड़ रुपये की कमाई हो गई है. अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' जल्द ही दुनियाभर में 200 करोड़ी हो जाएगी.

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