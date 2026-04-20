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Bhooth Bangla Worldwide Collection Day 3: दुनियाभर में 'भूत बंगला' का धमाल, 100 करोड़ी होने से है एक कदम दूर

Bhooth Bangla Worldwide Box Office: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. ये फिल्म भारत के बाहर दूसरे देशों में भी पसंद की जा रही है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 20, 2026 2:19 PM IST

Bhooth Bangla Worldwide Collection Day 3: दुनियाभर में 'भूत बंगला' का धमाल, 100 करोड़ी होने से है एक कदम दूर
फिल्म भूत बंगला ने वर्ल्डवाइड अच्छी कमाई कर ली है.

Bhooth Bangla Worldwide Box Office Collection Day 3: बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ये फिल्म भारत के साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में अच्छी कमाई कर रही है. इस फिल्म ने पहले वीकेंड पर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इससे पता चलता है कि अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' का दुनियाभर में डंका बज रहा है. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनने वाली इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म से लोग फुल एंटरटेन हो रहे हैं. आइए जानते हैं कि फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

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अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने दिखाया जलवा

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को लेकर पहले दिन पता चल गया था कि ये अच्छी कमाई करने वाली है. इस फिल्म को लेकर लोग जो उम्मीद कर रहे थे, ये उस पर खरी उतरी है. अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने पहले वीकेंड पर भारत में जहां 77.68 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है तो ओवरसीज 16.17 कोरड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. इस तरह से फिल्म की ग्रॉस कमाई 94.25 करोड़ रुपये हो गई है. अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' की वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ी होने में सिर्फ एक कदम दूर है.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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