Bigg Boss OTT: Akshara Singh के पापा ने उड़ाई मेकर्स की धज्जियां, Pratik Sehajpal पर निकाला जमकर गुस्सा !!

Bhojpuri Actor Akshara Singh's father Bipin Indrajit Singh lashes out on Pratik Sehajpal and Bigg Boss OTT makers: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) की कंटेस्टेंट और नामी भोजपुरी फिल्म स्टार अक्षरा सिंह (Akshara Singh) इन दिनों इस गेम शो में शानदार तरीके से खेलती दिख रही हैं। हालांकि इस दौरान एक्ट्रेस को शो में अपने ही कनेक्शन से धोखा मिला। जिसके बाद एक्ट्रेस को घर में मिलिंद गाबा के साथ नया कनेक्शन बनाना पड़ा है। ऐसे में एक्ट्रेस का गेम इस शो में बिगड़ता दिख रहा है। इस बीच फिल्म स्टार के पिता इंद्रजीत सिंह (Indrajit Singh) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर मेकर्स और प्रतीक सेहजपाल (Pratik Sehajpal) के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला है।

अक्षरा सिंह के पिता इंद्रजीत सिंह ने कहा, 'मैं इसे बेवकूफी कहूं या फिर सीधे-सीधे गधा कहूं...ऐसा मैं प्रतीक को मानता हूं।' उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि प्रतीक के दिमाग में लगता है कि ऐसा माइंड सेट है कि अक्षरा सिंह की उतनी पॉपुलेरिटी नहीं है, इससे उन्हें नुकसान होगा। इंद्रजीत सिंह ने द खबरी को दिए इंटरव्यू में कहा, 'उसमें सौम्यता नहीं है। उसे लटके-झटके पसंद है। वो सोबर नहीं है जो अक्षरा में थी।' अक्षरा सिंह के पिता ने कहा कि प्रतीक सेहजपाल का अक्षरा सिंह हमेशा साथ देती थी। बावजूद इसके उन्होंने उन्हें धोखा दिया।

अक्षरा सिंह के पिता इंद्रजीत सिंह ने कहा कि क्योंकि अक्षरा भोजपुरी स्टार है। इसलिए घर में लोग उसे टारगेट करते हैं। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वो समाज और दुनिया के हिसाब से बदलती नहीं है। वो जैसी हैं वैसी ही शो में है। इतना ही नहीं, इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बिग बॉस के मेकर्स भी अक्षरा सिंह के खिलाफ भेदभाव करते हैं।

इंद्रजीत सिंह का दावा है कि शो में शमिता शेट्टी और राकेश बापट को शो के निर्माता सपोर्ट करते हैं। उन्हें जानबूझकर वोटिंग्स से बचाया जा रहा है। बता दें कि शमिता शेट्टी दूसरी बार बिग बॉस का हिस्सा बनी हैं। इससे पहले वो बिग बॉस के तीसरे सीजन में नजर आईं थी। शो में शमिता शेट्टी और करण जौहर के फिल्मी कनेक्शन की वजह से लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।